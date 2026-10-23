حضور مردم در میدان نقشه دشمن برای نفوذ را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی امام جمعه بخش مرکزی یزد، حجت‌الاسلام سید محمدحسن مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا راه نجات انسان است، اما به معنای دست کشیدن از تلاش و اقدام نیست؛ همچنین نباید ظاهر پرطمطراق قدرت‌های مادی، انسان را از توجه به عظمت خداوند غافل کند.

وی با تسلیت ایام فاطمیه، حضرت زهرا(س) را الگویی برای زندگی زن مسلمان دانست و افزود: سیره آن حضرت نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی در خانواده، تربیت فرزندان، عبادت و حضور مؤثر در عرصه اجتماعی و سیاسی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

امام‌جمعه موقت بخش مرکزی یزد در ادامه با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره موفقیت ورزشکاران ایرانی در آمریکا گفت: تأکید بر پرچم جمهوری اسلامی، سرود ملی و نقش نسل جوان نشان می‌دهد که این موفقیت فراتر از یک دستاورد ورزشی است و بیانگر توانمندی جوانان ایران به شمار می‌رود.

مدرسی با اشاره به دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب، مخالفت با استبداد و سلطه را نیازمند تقویت توان داخلی دانست و تصریح کرد: دشمن با بزرگ‌نمایی قدرت خود و تضعیف اراده ملت‌ها، جنگ روانی و شناختی را دنبال می‌کند و نباید اجازه داد ترس و تسلیم در جامعه گسترش یابد.

وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی حاصل مجموعه‌ای از عوامل است، از مسئولان خواست با همت مضاعف و بدون هراس از آینده، برای حل مسائل اقتصادی در سطح ملی و استانی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهند.

امام‌جمعه موقت بخش مرکزی یزد در پایان، استمرار حضور مردم در تجمعات را از عوامل ناکامی دشمن در جنگ نرم دانست و گفت: حضور مقتدرانه مردم از ابتدای جنگ ۴۰ روزه، زمینه نفوذ دشمن را محدود کرد و تداوم این حضور، یکی از شکست‌های دشمن در عرصه جنگ نرم است.