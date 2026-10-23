خمیسی: مداومت بر اعمال صالح، نشانه استقامت در بندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ جاسم خمیسی در نماز جمعه اهل سنت بنود با موضوع «مداومت بر اعمال صالح»، استمرار در کارهای نیک را از جلوه‌های مهم بندگی و ارتباط همیشگی انسان با الله متعال دانست.

وی با بیان اینکه آموزه‌های اسلام در همه زمان‌ها و مکان‌ها راهنمای زندگی مسلمانان است، اظهار داشت: بندگی خداوند تنها به انجام نمازهای واجب محدود نمی‌شود، بلکه استمرار در اعمال مستحبی و کارهای خیر نیز نقش مهمی در تقویت ایمان و پایبندی انسان به مسیر اطاعت دارد.

خطیب مسجد جامع ابوبکر صدیق (رض) با اشاره به روایات پیامبر اکرم (ص)، بر اهمیت حفظ پیوند با خداوند در روزهای آسایش و دشواری تأکید کرد و افزود: کسی که به انجام اعمال نیک عادت دارد، در صورت بیماری یا سفر و ناتوانی از انجام آن‌ها، مطابق روایت نبوی از پاداش اعمالی که در دوران سلامتی انجام می‌داده است، بهره‌مند می‌شود.

شیخ جاسم خمیسی، توبه و استغفار مستمر، انتخاب عبادت‌های متناسب با توانایی فرد و دعا برای یاری خواستن از خداوند را از عوامل مؤثر در پایداری بر اعمال صالح برشمرد.

وی همچنین با اشاره به تنوع راه‌های انجام کار خیر، خاطرنشان کرد: برخی با نماز و ذکر، برخی با آموزش و تربیت و برخی دیگر با کمک به نیازمندان و برآوردن حاجت مردم در مسیر خیر گام برمی‌دارند؛ بنابراین، هر مسلمان باید متناسب با توانایی خود، راهی برای استمرار در کارهای نیک انتخاب کند.

خطیب مسجد جامع ابوبکر صدیق (رض) در ادامه، بر اخلاص در انجام اعمال و پایبندی به واجبات و مستحبات، از جمله نمازهای سنت، نماز شب، نماز وتر، تلاوت قرآن کریم و روزه‌های مستحبی تأکید کرد و این پایداری را عاملی برای افزایش ایمان و تقرب به الله متعال دانست.

وی در پایان خطبه، با دعا برای پایداری اسلام و مسلمانان، پیروزی آنان و نابودی رژیم صهیونیستی، از خداوند متعال خواست مؤمنان را در مسیر ایمان، عبادت و انجام اعمال صالح ثابت‌قدم بدارد.