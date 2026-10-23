امام جمعه زاهدان: مقابله با فساد را به بعد از جنگ موکول نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، سیره آن حضرت را الگویی برای گسترش علم و معارف اسلامی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ایستادگی در مسیر حق و حفظ پاکی در زندگی فردی و اجتماعی دانست.

امام جمعه زاهدان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی، فرزند امام خمینی(ره)، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت حاج آقا مصطفی می‌تواند امام خمینی(ره) را از مسیر انقلاب بازدارد، اما ایشان با صبر و مقاومت به راه خود ادامه دادند و این واقعه به یکی از عوامل تأثیرگذار در گسترش حرکت‌های مردمی و اوج‌گیری انقلاب در سال ۱۳۵۶ تبدیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان افزود: زندگی حضرت زهرا(س) در ابعاد مختلف می‌تواند برای جامعه اسلامی الگو باشد و یکی از درس‌های مهم سیره آن حضرت، تلاش برای گسترش علم، فرهنگ و معارف دینی است.

وی با اشاره به جایگاه علمی حضرت زهرا(س) و نقل روایات فراوان از ایشان، موفقیت دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی را در عرصه‌های علمی مایه امیدواری دانست و از تلاش دانش‌آموزان نخبه سیستان‌وبلوچستان و خانواده‌ها و معلمان آنان قدردانی کرد.

محامی همچنین با اشاره به موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، خاطرنشان کرد: افتخارآفرینی‌های علمی و ورزشی کشور در سایه فداکاری شهدا و مدافعانی امکان‌پذیر شده است که برای حفظ امنیت و استقلال ایران از جان خود گذشتند.

مسئولیت اجتماعی و مطالبه‌گری در دفاع از ارزش‌ها

امام جمعه زاهدان با اشاره به دیگر درس‌های سیره حضرت زهرا(س)، احساس مسئولیت در برابر سرنوشت جامعه و ایستادگی در مسیر ولایت را از ویژگی‌های برجسته آن حضرت برشمرد و گفت: حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، با روشنگری و تبیین حقایق، برای دفاع از مسیر امامت و ولایت تلاش کرد و تا پایان بر موضع خود ایستاد.

وی با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای افزود: مردم همچنان از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند و انتظار دارند مسئولان و فرماندهان نظامی و غیرنظامی نیز با قاطعیت از این آرمان‌ها پاسداری کنند.

محامی تصریح کرد: مواضع مسئولان باید بیانگر جدیت و اقتدار در دفاع از منافع کشور و پیگیری مطالبات مردم و خانواده‌های شهدا باشد و نباید از ادبیاتی استفاده شود که پیام ضعف از آن برداشت شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان در ادامه، عفاف، حجاب، تقوا و پاکدامنی را از دیگر درس‌های سیره حضرت زهرا(س) دانست و با تأکید بر ضرورت مراقبت از بنیان‌های اعتقادی و هویت ملی، گفت: خانواده‌ها و افراد جامعه در قبال سلامت اخلاقی خود و اطرافیانشان مسئولیت دارند و نباید نسبت به آسیب‌های اجتماعی و گسترش فساد بی‌تفاوت باشند.

وی همچنین بر ضرورت مطالبه‌گری مردم از مسئولان تأکید کرد و افزود: مقابله با فساد در عرصه‌های مختلف، از تخلفات مالی و رشوه تا آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی، نیازمند اقدام جدی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر مردم است.

مقابله با فساد و اصلاح جامعه نباید به تعویق بیفتد

محامی با اشاره به این دیدگاه که در شرایط جنگی باید رسیدگی به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی را تا پایان درگیری‌ها به تعویق انداخت، اظهار کرد: عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز میدان رویارویی است و تمرکز بر جنگ نظامی نباید موجب غفلت از آسیب‌های این حوزه و از دست رفتن فرصت‌های اصلاح شود.

وی افزود: مسئولان باید هم‌زمان با پیگیری مسائل دفاعی، وظایف خود را در زمینه مقابله با فساد، صیانت از ارزش‌های دینی و مراقبت از بنیان‌های اعتقادی جامعه انجام دهند؛ چراکه این مسئولیت‌ها به پایان جنگ محدود نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود، توبه و استغفار را از راهکارهای قرآنی اصلاح زندگی فردی و اجتماعی دانست و گفت: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، دوری از یاد خدا و گسترش گناه و فساد می‌تواند زمینه‌ساز دشواری‌های زندگی شود و بازگشت به سوی خداوند، آمرزش‌خواهی و اصلاح رفتار، راهی برای بهبود شرایط است.

وی با اشاره به توصیه حضرت نوح(ع) به قوم خود برای استغفار، بر ضرورت بازنگری در رفتار فردی و اجتماعی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد جامعه با الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع)، تقویت مسئولیت‌پذیری و مقابله با فساد، در مسیر اصلاح و تعالی گام بردارد.