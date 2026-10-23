ماموستا قضایی: علم نافع باید در خدمت جامعه و سعادت انسان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضایی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با تبیین جایگاه علم و دانایی در آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت کسب دانش سودمند، پرورش اخلاق و به‌کارگیری علم در مسیر خدمت به جامعه تأکید کرد.

ماموستا قضایی با اشاره به اهمیت علم و دانش در تعالیم اسلامی اظهار کرد: علم از ارزش‌های بنیادین رسالت اسلام است و زندگی مادی و معنوی انسان در دنیا و آخرت با دانش و آگاهی پیوند دارد.

وی با استناد به آیه ۳۱ سوره بقره درباره آموزش اسماء به حضرت آدم(ع) افزود: برخورداری از علم و شناخت، از جلوه‌های کرامت انسان است و این موضوع جایگاه ویژه دانش را در نگاه قرآن کریم نشان می‌دهد.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به نخستین آیات نازل‌شده بر پیامبر اسلام(ص) در سوره علق، بیان کرد: آغاز وحی با فرمان «اقرأ» به معنای خواندن، بیانگر اهمیت فراگیری علم و دانش در دین اسلام است؛ چراکه خواندن و آموختن، راه ورود به عرصه شناخت و آگاهی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام(ص) تحولی اساسی در جامعه عرب آن دوران ایجاد کردند، افزود: آموزه‌های اسلامی با مقابله با خرافات، رفتارهای نادرست و تعصبات جاهلی، زمینه ارتقای اخلاقی و اجتماعی جامعه را فراهم کردند.

علم و تمدن در نگاه اسلام

ماموستا قضایی با اشاره به نقش اسلام در ایجاد همبستگی میان جوامع و گروه‌های مختلف گفت: اسلام توانست میان قبایل اوس و خزرج که سال‌ها با یکدیگر دشمنی داشتند، پیوند برادری برقرار کند و وحدت را جایگزین اختلاف و کینه‌ورزی سازد.

وی همچنین با اشاره به جنگ خندق در صدر اسلام، این رویداد را نمونه‌ای از مقابله مسلمانان با ائتلاف نیروهای مخالف در برابر جامعه اسلامی دانست و بر نقش رهبری پیامبر(ص) و ایستادگی یاران ایشان در آن مقطع تاریخی تأکید کرد.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به تحولات جهان معاصر، اقدامات و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورهای مسلمان و ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به باور وی، این اقدامات با ادعاهای مربوط به دموکراسی و تمدن در تعارض قرار دارد.

وی با تأکید بر پیوند علم، عقل، حکمت و شریعت در تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن اسلامی در طول تاریخ زمینه رشد دانشمندان و اندیشمندانی همچون زکریای رازی، فارابی، ابن‌نفیس، ابن‌خلدون و ابن‌سینا را فراهم کرده و آثار علمی آنان در حوزه‌های مختلف، از جمله پزشکی و ریاضیات، در پیشرفت دانش بشری نقش داشته است.

علم نافع؛ دانشی در مسیر خیر و سعادت انسان

ماموستا قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دعای نقل‌شده از پیامبر اسلام(ص) درباره پناه بردن به خداوند از علم بی‌فایده، قلب خاشع‌نشده، نفس سیری‌ناپذیر و دعای نشنیده‌شده، بر ضرورت توجه به آثار و نتایج دانش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه علم نافع می‌تواند در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار باشد، افزود: دانش سودمند باید علاوه بر رفع نیازهای زندگی دنیوی، انسان را در مسیر رشد معنوی و سعادت اخروی نیز یاری کند.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به تفاوت علم سودمند و دانش زیان‌بار تصریح کرد: دانشی که در خدمت رفع نیازهای جامعه و بهبود زندگی انسان‌ها قرار گیرد، ارزشمند است؛ اما اگر آموخته‌ها صرفاً در جهت منافع شخصی به کار گرفته شوند یا زمینه آسیب و زیان به دیگران را فراهم کنند، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند.

وی در همین زمینه به دیدگاه‌های مطرح درباره خدمات علمی و اختراعات توماس ادیسون اشاره کرد و گفت: آثار سودمند دانش و خدمات علمی می‌توانند در زندگی انسان‌ها ماندگار باشند و از این منظر، باید به پیامدهای اجتماعی و انسانی فعالیت‌های علمی توجه کرد.

سلامت قلب و اخلاق؛ مکمل دانش و آگاهی

ماموستا قضایی در ادامه خطبه‌های خود با اشاره به جایگاه قلب در آموزه‌های قرآنی و روایی، سلامت درونی انسان را از عوامل مهم هدایت و رفتار درست دانست.

وی با استناد به آیه ۸۹ سوره شعراء و تعبیر «قلب سلیم» اظهار کرد: سلامت قلب و برخورداری از ایمان و پاکی درونی، از مفاهیم مهم در آموزه‌های اسلامی است و انسان باید در کنار کسب دانش، به اصلاح رفتار و پرورش فضایل اخلاقی نیز توجه داشته باشد.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به حدیث پیامبر اسلام(ص) درباره نقش قلب در اصلاح یا فساد تمام وجود انسان، افزود: قلب و درون انسان در شکل‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و توجه به سلامت معنوی باید در کنار آموزش و یادگیری مورد اهتمام قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مفهوم قساوت قلب در قرآن کریم و آیات مربوط به رفتار فرعون، بر پیامدهای سنگدلی، ستمگری و فساد تأکید کرد و گفت: قرآن کریم رفتار فرعون را به‌عنوان نمونه‌ای از سلطه‌گری، تفرقه‌افکنی و ظلم به مردم یادآور می‌شود؛ رفتارهایی که با ارزش‌های اخلاقی و انسانی در تضاد است.

ماموستا قضایی در پایان، با تأکید بر ضرورت همراهی علم با ایمان، اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، یادآور شد که دانش زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در پیشرفت جامعه ایفا کند که در مسیرخیر، آگاهی‌بخشی و خدمت به انسان‌ها به کار گرفته شود.