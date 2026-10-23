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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

ماموستا قضایی: علم نافع باید در خدمت جامعه و سعادت انسان باشد

ماموستا قضایی: علم نافع باید در خدمت جامعه و سعادت انسان باشد

دیواندره- امام جمعه موقت دیواندره با تأکید بر جایگاه علم و دانش در قرآن و سنت پیامبر اسلام(ص)، گفت: دانش زمانی ارزشمند است که در کنار ایمان و اخلاق، به بهبود زندگی انسان‌ها منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضایی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با تبیین جایگاه علم و دانایی در آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت کسب دانش سودمند، پرورش اخلاق و به‌کارگیری علم در مسیر خدمت به جامعه تأکید کرد.

ماموستا قضایی با اشاره به اهمیت علم و دانش در تعالیم اسلامی اظهار کرد: علم از ارزش‌های بنیادین رسالت اسلام است و زندگی مادی و معنوی انسان در دنیا و آخرت با دانش و آگاهی پیوند دارد.

وی با استناد به آیه ۳۱ سوره بقره درباره آموزش اسماء به حضرت آدم(ع) افزود: برخورداری از علم و شناخت، از جلوه‌های کرامت انسان است و این موضوع جایگاه ویژه دانش را در نگاه قرآن کریم نشان می‌دهد.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به نخستین آیات نازل‌شده بر پیامبر اسلام(ص) در سوره علق، بیان کرد: آغاز وحی با فرمان «اقرأ» به معنای خواندن، بیانگر اهمیت فراگیری علم و دانش در دین اسلام است؛ چراکه خواندن و آموختن، راه ورود به عرصه شناخت و آگاهی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام(ص) تحولی اساسی در جامعه عرب آن دوران ایجاد کردند، افزود: آموزه‌های اسلامی با مقابله با خرافات، رفتارهای نادرست و تعصبات جاهلی، زمینه ارتقای اخلاقی و اجتماعی جامعه را فراهم کردند.

علم و تمدن در نگاه اسلام

ماموستا قضایی با اشاره به نقش اسلام در ایجاد همبستگی میان جوامع و گروه‌های مختلف گفت: اسلام توانست میان قبایل اوس و خزرج که سال‌ها با یکدیگر دشمنی داشتند، پیوند برادری برقرار کند و وحدت را جایگزین اختلاف و کینه‌ورزی سازد.

وی همچنین با اشاره به جنگ خندق در صدر اسلام، این رویداد را نمونه‌ای از مقابله مسلمانان با ائتلاف نیروهای مخالف در برابر جامعه اسلامی دانست و بر نقش رهبری پیامبر(ص) و ایستادگی یاران ایشان در آن مقطع تاریخی تأکید کرد.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به تحولات جهان معاصر، اقدامات و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورهای مسلمان و ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به باور وی، این اقدامات با ادعاهای مربوط به دموکراسی و تمدن در تعارض قرار دارد.

وی با تأکید بر پیوند علم، عقل، حکمت و شریعت در تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن اسلامی در طول تاریخ زمینه رشد دانشمندان و اندیشمندانی همچون زکریای رازی، فارابی، ابن‌نفیس، ابن‌خلدون و ابن‌سینا را فراهم کرده و آثار علمی آنان در حوزه‌های مختلف، از جمله پزشکی و ریاضیات، در پیشرفت دانش بشری نقش داشته است.

علم نافع؛ دانشی در مسیر خیر و سعادت انسان

ماموستا قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دعای نقل‌شده از پیامبر اسلام(ص) درباره پناه بردن به خداوند از علم بی‌فایده، قلب خاشع‌نشده، نفس سیری‌ناپذیر و دعای نشنیده‌شده، بر ضرورت توجه به آثار و نتایج دانش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه علم نافع می‌تواند در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار باشد، افزود: دانش سودمند باید علاوه بر رفع نیازهای زندگی دنیوی، انسان را در مسیر رشد معنوی و سعادت اخروی نیز یاری کند.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به تفاوت علم سودمند و دانش زیان‌بار تصریح کرد: دانشی که در خدمت رفع نیازهای جامعه و بهبود زندگی انسان‌ها قرار گیرد، ارزشمند است؛ اما اگر آموخته‌ها صرفاً در جهت منافع شخصی به کار گرفته شوند یا زمینه آسیب و زیان به دیگران را فراهم کنند، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند.

وی در همین زمینه به دیدگاه‌های مطرح درباره خدمات علمی و اختراعات توماس ادیسون اشاره کرد و گفت: آثار سودمند دانش و خدمات علمی می‌توانند در زندگی انسان‌ها ماندگار باشند و از این منظر، باید به پیامدهای اجتماعی و انسانی فعالیت‌های علمی توجه کرد.

سلامت قلب و اخلاق؛ مکمل دانش و آگاهی

ماموستا قضایی در ادامه خطبه‌های خود با اشاره به جایگاه قلب در آموزه‌های قرآنی و روایی، سلامت درونی انسان را از عوامل مهم هدایت و رفتار درست دانست.

وی با استناد به آیه ۸۹ سوره شعراء و تعبیر «قلب سلیم» اظهار کرد: سلامت قلب و برخورداری از ایمان و پاکی درونی، از مفاهیم مهم در آموزه‌های اسلامی است و انسان باید در کنار کسب دانش، به اصلاح رفتار و پرورش فضایل اخلاقی نیز توجه داشته باشد.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به حدیث پیامبر اسلام(ص) درباره نقش قلب در اصلاح یا فساد تمام وجود انسان، افزود: قلب و درون انسان در شکل‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و توجه به سلامت معنوی باید در کنار آموزش و یادگیری مورد اهتمام قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مفهوم قساوت قلب در قرآن کریم و آیات مربوط به رفتار فرعون، بر پیامدهای سنگدلی، ستمگری و فساد تأکید کرد و گفت: قرآن کریم رفتار فرعون را به‌عنوان نمونه‌ای از سلطه‌گری، تفرقه‌افکنی و ظلم به مردم یادآور می‌شود؛ رفتارهایی که با ارزش‌های اخلاقی و انسانی در تضاد است.

ماموستا قضایی در پایان، با تأکید بر ضرورت همراهی علم با ایمان، اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، یادآور شد که دانش زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در پیشرفت جامعه ایفا کند که در مسیرخیر، آگاهی‌بخشی و خدمت به انسان‌ها به کار گرفته شود.

کد مطلب 6987238

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