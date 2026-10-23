به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه‌های نماز جمعه کازرون گفت: یکی از ابزارهای جنگ روانی دشمن، ترساندن مردم و تضعیف اراده آنان است؛ ازاین‌رو با تهدیدها و تبلیغات رسانه‌ای تلاش می‌کند مقاومت را بی‌فایده جلوه دهد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که هزینه تسلیم از مقاومت بیشتر است و آموزه‌های قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) بر حفظ ایمان، شجاعت و پرهیز از پذیرش ذلت تأکید دارند.

امام جمعه کازرون با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح و حمایت مردم از آنان تصریح کرد: تا زمانی که تفکر شیعی و روحیه شهادت‌طلبی در میان مردم وجود دارد، ملت ایران در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد.

مهبودی تأکید کرد: مسئولان نباید از دشمن بترسند یا مردم را بترسانند، بلکه باید از ظرفیت مردم برای مقابله با تهدیدها استفاده کنند. اگر دشمن دست به اقدام خطا بزند، پاسخ نیروهای مسلح ایران کوبنده‌تر و محکم‌تر از گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به حضور مردم کازرون در صحنه‌های انقلاب اسلامی گفت: مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان در پیروزی و بقای انقلاب نقش مؤثری داشته‌اند و در هشت ماه گذشته نیز، همچون مردم دیگر نقاط کشور، با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها در برابر فتنه‌گران ایستادگی کرده‌اند.

تقوا؛ عامل تشخیص حق از باطل

امام جمعه کازرون در بخش دیگری از خطبه‌ها، تقوای الهی را مایه نجات و بصیرت انسان دانست و گفت: تقوا به انسان قدرت تشخیص حق از باطل می‌دهد و مؤمن را از گرفتار شدن در بن‌بست‌های فکری و رفتاری دور می‌کند.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی در سال ۱۳۵۶، از نقش علمی و انقلابی وی در نهضت اسلامی یاد کرد و بر ضرورت پاسداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و حضور در مجالس عزاداری فاطمیه تأکید کرد.

مهبودی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی ملت ایران گفت: برای ملت مقتدر ایران شگفتانه‌ای در آستین داریم که هنوز رونمایی نشده است و در صورت هرگونه اقدام اشتباه دشمن، پاسخ نیروهای مسلح محکم‌تر از گذشته خواهد بود.

