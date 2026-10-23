استقلال با آسانی پیروز نیمه اول بازی با چادرملو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و استقلال در هفته دهم لیگ برتر امروز جمعه اول آبان و با قضاوت بیژن حیدری از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید نصیری یزد رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت. یاسر آسانی تنها گل بازی را به ثمر رساند.

ترکیب چادرملو:

حجت صدقی، سعید محمدی‌فر، سیدمحمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، عارف غلامی، رضا دهقان، محمدحسین خسروی، رضا محمودآبادی، رضا میرزایی، دیگو تورس و رنی بوبوی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، ابوالفضل زمانی، روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

شروع متعادل دو تیم

در ۱۵ دقیقه ابتدایی این دیدار، موقعیت خاصی روی دروازه‌های دو تیم ایجاد نشد و توپ بیشتر در میانه میدان در گردش بود تا دروازه‌بان‌های دو تیم خطری را احساس نکنند.



در دقیقه ۱۷، بازیکنان چادرملو حمله‌ای را روی دروازه استقلال ترتیب دادند. در محوطه جریمه، هنگامی که توپ در آستانه رسیدن به بازیکن چادرملو بود، روزبه چشمی با تکل خود مانع از رسیدن توپ به او شد. بازیکنان چادرملو اعتقاد به اعلام پنالتی داشتند، اما داور پس از بررسی صحنه با کمک سیستم کمک‌داور ویدیویی (VAR)، دستور به ادامه بازی داد.

آسانی باز هم برای استقلال گل زد



در دقیقه ۲۸، استقلال از سمت چپ به سمت دروازه چادرملو حمله کرد. پس از حرکت زیبای روزبه چشمی، توپ به اسماعیل قلی‌زاده رسید و او با نفوذ به محوطه جریمه چادرملو، توپ را به سعید سحرخیزان پاس داد تا این بازیکن به‌راحتی گل نخست استقلال را به ثمر برساند.



دو دقیقه بعد، استقلالی‌ها فرصت داشتند اختلاف را به دو گل افزایش دهند، اما ضربه سعید سحرخیزان را مدافع چادرملو از روی خط دروازه دور کرد تا دروازه این تیم برای دومین بار باز نشود.

آفساید مانع از گلزنی سحرخیزان شد



در دقیقه ۳۷، روی پاس زیبای یاسر آسانی، توپ در محوطه جریمه به سعید سحرخیزان رسید و این بازیکن موفق شد برای دومین بار دروازه چادرملو را باز کند، اما داور به دلیل اعلام آفساید، گل استقلال را مردود اعلام کرد.



به این ترتیب، نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال به پایان رسید.