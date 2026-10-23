به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار با رتبه‌های برتر کنکور، نخبگان و مدال‌آوران المپیادهای علمی که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تبریک این موفقیت‌ها به دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و معلمان آنان، بر ضرورت توجه به منشأ الهی استعدادها و موفقیت‌های علمی تأکید کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دستیابی به موفقیت، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل و زمینه‌های فراهم‌شده برای رشد انسان است، اظهار کرد: هوش، استعداد، تلاش فردی، خانواده دلسوز و امیدبخش، محیط مناسب برای مطالعه و حضور استادان، معلمان و مربیان شایسته، همگی در رسیدن انسان به موفقیت نقش دارند و باید این نعمت‌ها را از ناحیه خداوند متعال دانست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد آرزوی دستیابی به چنین موفقیت‌هایی را دارند، اما از استعداد، امکانات، محیط خانوادگی یا مربی مناسب برخوردار نیستند، تصریح کرد: یکی از عوامل موفقیت، تلاش خود انسان است، اما عوامل متعدد دیگری نیز در این مسیر نقش دارند؛ ازاین‌رو، باید خداوند را شاکر بود و موفقیت‌ها و افتخارآفرینی‌ها را لطف و تفضل الهی دانست.

مروی با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط با خداوند و حرکت در مسیر الهی، خاطرنشان کرد: اگر انسان شاکر نعمت‌های خداوند باشد، زمینه برخورداری از نعمت‌های بیشتر و دستیابی به قله‌های مهم‌تر برای او فراهم می‌شود.

حضور زائران امام رضا(ع)؛ جلوه‌ای از کرامت رضوی

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی امام رضا(ع)، عنوان «عالم آل محمد» را یادآور شد و گفت: این لقب را امام صادق(ع) درباره امام رضا(ع) به کار برده‌اند؛ آنجا که به فرزندشان امام کاظم(ع) فرمودند عالم آل محمد در نسل توست و ای کاش می‎توانستم او را درک کنم.

وی با بیان اینکه کرامات امام رضا(ع) را نباید صرفاً به شفای بیماران و برآورده‌شدن حاجات محدود کرد، اظهار کرد: این اتفاقات نیز رخ می‌دهد و نمونه‌های مستند و محکمی از آن وجود دارد، اما اینها قطره‌ای از اقیانوس کرامت حضرت رضا(ع) است.

مروی، حضور گسترده زائران در حرم مطهر رضوی را جلوه‌ای بزرگ از این کرامت دانست و تأکید کرد: حضور میلیونی زائران، خود بزرگ‌ترین کرامت است؛ اینکه انسان‌هایی از شهرها و کشورهای مختلف، با سنین و شرایط متفاوت، بدون آنکه یکدیگر را بشناسند، با اشتیاق به این آستان مشرف می‌شوند، پدیده‌ای شگفت‌انگیز است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه حضور زائران به مناسبت‌های خاص محدود نیست و در طول شبانه‌روز استمرار دارد، افزود: جاذبه‌های مادی با تکرار مشاهده، تازگی خود را از دست می‌دهند، اما زیارت می‌تواند در هر بار تجربه‌ای تازه برای انسان رقم بزند، بسیاری از مردم به‌طور مکرر به زیارت امام رضا(ع) مشرف می‌شوند و هر بار تجربه‌ای معنوی و متفاوت به دست می‌آورند.

وی با اشاره به تجربه زائرانی که به‌طور مستمر به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند، گفت: هر کسی که به زیارت امام رضا(ع) مشرف می‌شود، اطمینان داشته باشد که بهره‌ای به دست می‌آورد؛ ممکن است بیماری او شفا پیدا کند یا به آرامش، اطمینان خاطر و تجربه‌ای معنوی دست یابد و بسیاری از زائران نیز این آثار را احساس می‌کنند و درباره آن سخن می‌گویند.

مروی با اشاره به جایگاه امام رضا(ع) به‌عنوان امام رئوف و مظهر احسان و کرامت الهی، ابراز امیدواری کرد همه زائران و ارادتمندان آن حضرت از برکات معنوی زیارت بهره‌مند شوند.