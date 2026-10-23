به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دنا عصر جمعه در جلسه برنامه ریزی سرشماری نفوس و مسکن دنا با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از ابزارهای مهم برای شناخت ظرفیت‌ها، نیازها و شرایط جمعیتی مناطق مختلف است و نتایج آن نقش مؤثری در برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار و توزیع عادلانه منابع دارد.

وی افزود: همزمان با سراسر کشور، طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان‌ماه سال جاری در تعدادی از روستاهای منتخب شهرستان دنا آغاز می‌شود و اجرای موفق آن مستلزم مشارکت و همکاری همه‌جانبه مسئولان محلی و مردم است.

رئیس ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان دنا با تأکید بر اهمیت این طرح در مناطق روستایی و عشایری بیان کرد: با توجه به ساختار جمعیتی و بافت روستایی بخش قابل توجهی از شهرستان، همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای هدف در اطلاع‌رسانی، تسهیل فرایند اجرا و جلب مشارکت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرماندار شهرستان دنا همچنین از دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و اهالی روستاهای مشمول طرح خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، همکاری لازم را با ستاد سرشماری شهرستان داشته باشند تا اطلاعات مورد نیاز با دقت و صحت کافی جمع‌آوری شود.

وی بیان کرد: داده‌های حاصل از سرشماری می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در زمینه تخصیص اعتبارات، برنامه‌ریزی عمرانی، توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی قرار گیرد.

رسولی در پایان بر ضرورت همراهی مردم و مسئولان محلی در اجرای این طرح تأکید کرد و یادآور شد: دقت در گردآوری اطلاعات و مشارکت مؤثر جامعه محلی، زمینه‌ساز شناخت بهتر نیازهای شهرستان و برنامه‌ریزی متناسب با واقعیت‌های جمعیتی و توسعه‌ای آن خواهد بود.