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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

مسابقات قایقرانی استان بوشهر برگزار شد

مسابقات قایقرانی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر گفت: مسابقات قایقرانی به مناسبت هفته تربیت بدنی، در سطح استانی در پیست هیئت قایقرانی با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار برگزار شد.

هادی کللی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این رقابت‌ها هفت تیم در رشته دراگون مردان، پنج تیم در دراگون بانوان، ۹ ورزشکار در تورینگ پیشکسوتان، ۸ ورزشکار در تورینگ آقایان، ۸ ورزشکار در تورینگ بانوان و ۸ ورزشکار در کایاک مردان بزرگسال شرکت کردند.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر افزود: در بخش کایاک مردان بزرگسال، رامتین خرمایی‌پور مقام اول را کسب کرد، علیرضا فرجی دوم شد و امیرعلی نظرآقایی به مقام سوم رسید. در تورینگ پیشکسوتان، حمید اهرمی، سعید زهرانی و امیر کریمی پناه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

وی گفت: در تورینگ بانوان نیز رستا شریفی، هستی حیدری‌نژاد و مبینا کره‌بندی اول تا سوم شدند و در تورینگ آقایان، امیرعلی نظرآقایی، مجید دشتستانی و علیرضا فرامرزی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات قایقرانی استان بوشهر برگزار شد

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر بیان کرد: در بخش دراگون‌بوت بانوان، تیم مشعل دریا مقام اول را به دست آورد و تیم‌های دولاب و میداف دوم و سوم شدند. در دراگون‌بوت مردان نیز تیم خلبوس نخست شد و تیم‌های دولاب و فانوس به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر، برگزاری این مسابقات را فرصتی برای معرفی ظرفیت قایقرانی استان و تشویق جوانان دانست و گفت: حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار در رشته‌های مختلف نشان‌دهنده استقبال و استعداد ورزشکاران بوشهر است.

وی از اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل بنادر و دریانوردی، هلال احمر و نیروی دریایی ارتش بابت همکاری و همراهی در این مسابقات تشکر کرد همچنین از همکاری و همدلی خانواده قایقرانی قدردانی کرد.

کد مطلب 6987257

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