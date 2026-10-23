مسابقات قایقرانی استان بوشهر برگزار شد

هادی کللی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این رقابت‌ها هفت تیم در رشته دراگون مردان، پنج تیم در دراگون بانوان، ۹ ورزشکار در تورینگ پیشکسوتان، ۸ ورزشکار در تورینگ آقایان، ۸ ورزشکار در تورینگ بانوان و ۸ ورزشکار در کایاک مردان بزرگسال شرکت کردند.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر افزود: در بخش کایاک مردان بزرگسال، رامتین خرمایی‌پور مقام اول را کسب کرد، علیرضا فرجی دوم شد و امیرعلی نظرآقایی به مقام سوم رسید. در تورینگ پیشکسوتان، حمید اهرمی، سعید زهرانی و امیر کریمی پناه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

وی گفت: در تورینگ بانوان نیز رستا شریفی، هستی حیدری‌نژاد و مبینا کره‌بندی اول تا سوم شدند و در تورینگ آقایان، امیرعلی نظرآقایی، مجید دشتستانی و علیرضا فرامرزی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر بیان کرد: در بخش دراگون‌بوت بانوان، تیم مشعل دریا مقام اول را به دست آورد و تیم‌های دولاب و میداف دوم و سوم شدند. در دراگون‌بوت مردان نیز تیم خلبوس نخست شد و تیم‌های دولاب و فانوس به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر، برگزاری این مسابقات را فرصتی برای معرفی ظرفیت قایقرانی استان و تشویق جوانان دانست و گفت: حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار در رشته‌های مختلف نشان‌دهنده استقبال و استعداد ورزشکاران بوشهر است.

وی از اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل بنادر و دریانوردی، هلال احمر و نیروی دریایی ارتش بابت همکاری و همراهی در این مسابقات تشکر کرد همچنین از همکاری و همدلی خانواده قایقرانی قدردانی کرد.