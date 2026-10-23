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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

افتتاح نخستین مدرسه با مشارکت خیر بومی در بنجار زابل

افتتاح نخستین مدرسه با مشارکت خیر بومی در بنجار زابل

بنجار- دبستان ۶ کلاسه حضرت ولی‌عصر (عج) با زیربنای ۴۸۰ مترمربع و مشارکت خیر بومی و اداره‌کل نوسازی مدارس در منطقه بنجار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبستان حضرت ولی‌عصر (عج) ظهر جمعه با همت خیر نیک‌اندیش بومی، و مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید.

این مدرسه با حضور ولایتی‌پور، معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل، رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان، میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی مدارس استان و جمعی از مسئولان، فرهنگیان و معتمدان محلی افتتاح شد.

دبستان حضرت ولی‌عصر (عج) نخستین فضای آموزشی در منطقه بنجار است که با مشارکت یک خیر بومی احداث شده؛ اقدامی که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و معتمدان محلی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی منطقه را فراهم کند.

در این مراسم، پیشنهاد شد هر طایفه با مشارکت در ساخت یک مدرسه، به توسعه فضاهای آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان کمک کند.

استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت‌های مردمی، در کنار همراهی دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مسیر ساخت مدارس جدید و بهبود دسترسی دانش‌آموزان مناطق مختلف سیستان به فضای آموزشی مناسب را هموارتر کند.

کد مطلب 6987260

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