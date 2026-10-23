به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «گل‌ها» در شهرستان هیرمند ظهر جمعه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، فرماندار شهرستان هیرمند، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان و جمعی از فرهنگیان، دانش‌آموزان و معتمدان محلی برگزار شد.

رسول صفرزایی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم در خصوص این مدرسه گفت: این فضای آموزشی با ۶ کلاس درس استاندارد، به همت خیر نیک‌اندیش و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان احداث شده و در راستای ارتقای کیفیت فضاهای یادگیری، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان هیرمند به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، گامی مؤثر در فراهم‌سازی فرصت‌های برابر تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزش برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.