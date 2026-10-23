ادعای کاتس: ایران و اخوان المسلمین در پی حمله به اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که محور شیعی به رهبری ایران و نمایندگانش و محور اخوان‌المسلمین در حال برنامه‌ریزی برای اجرای حملات و عملیات علیه نظامیان و شهروندان اسرائیلی هستند.

بر اساس این گزارش، یسرائیل کاتس در ادامه ادعاهایش که نشان از ایران هرسی و ترس از مقاومت دارد، افزود: امروز سربازان ارتش تلاش یک هسته متعلق به حماس از الخلیل را برای اجرای عملیاتی با هدف کشتن شمار زیادی از غیرنظامیان خنثی کردند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر هم در واکنش به عملیات استشهادی در الخلیل که در آن دو نظامی اشغالگر کشته و ۴ تن زخمی شدند، گفت: محله‌ای را که عاملان عملیات الخلیل از آن خارج شده‌اند، تخلیه و تمامی زیرساخت‌های تروریستی را منهدم خواهیم کرد.

وی مدعی شده بود: خرابکاران و کسانی که آنها را اعزام و از آنها حمایت و پشتیبانی می‌کنند، بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم گفته است: گزارش‌های اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد ایران قصد دارد پیش از انتخابات به اسرائیل حمله کند.