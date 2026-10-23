به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله فتحی عصر جمعه در نشست با فرماندار میاندورود و جمعی از پژوهشگران پژوهشگاه رویان، بر اهمیت شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی و فراهم کردن بستر مناسب برای تقویت توانمندی‌های علمی آنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آشنایی دانش‌آموزان با علوم جدید و ایجاد فرصت‌های آموزشی مؤثر در توانمندسازی نسل آینده نقش دارد، اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند می‌تواند به ارتقای دانش، توسعه مهارت‌های علمی و شناسایی ظرفیت‌های بیشتر در میان دانش‌آموزان کمک کند.

معاون آموزشی پژوهشگاه رویان همچنین حمایت علمی از دانش‌آموزان مناطق مختلف را از زمینه‌های مؤثر در پرورش استعدادها دانست و بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای یادگیری و پیشرفت آنان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود، با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی، اظهار کرد: فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تحصیل و یادگیری می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای نهفته دانش‌آموزان را فراهم کند و مسیر رشد و پیشرفت آنان را هموار سازد.

وی افزود: توجه به توانمندی‌های دانش‌آموزان و ایجاد بستر مناسب برای پرورش استعدادهای آنان، در تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای آینده کشور نقش مهمی دارد.

فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، خاطرنشان کرد: شناسایی و پرورش سرمایه‌های انسانی از مسیر عدالت آموزشی، زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توانمندسازی نسل جوان و ساخت آینده‌ای قدرتمند برای ایران را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست، معاون آموزشی پژوهشگاه رویان لوح سپاس رئیس این پژوهشگاه را به فرماندار میاندورود و بخشدار گهرباران اهدا کرد.