نماینده کرج از احتمال برگزاری انتخابات شوراها در آبان خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه محمدشهر، از نزدیک شدن طرح ایجاد بندر خشک و مرکز تجاری، حمل‌ونقل و لجستیک کشور در محدوده جنوب محمدشهر، ماهدشت و منطقه اشتهارد به مراحل پایانی مطالعات خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به توسعه اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی استان البرز کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به برخی طرح‌های در دست پیگیری در حوزه انتخابیه خود، بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات مدیریت شهری، رسیدگی به مطالبات مردم، ساماندهی مسائل فرهنگی و بهبود شرایط اقتصادی تأکید کرد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری طرح ایجاد بندر خشک و مرکز تجاری، حمل‌ونقل و لجستیک کشور در محدوده جنوب محمدشهر، ماهدشت و منطقه اشتهارد اظهار کرد: این طرح از جمله برنامه‌هایی است که از دوران انتخابات وعده پیگیری آن داده شده و اکنون در استان به مراحل پایانی مطالعات نزدیک شده است.

شیرین‌زاد با بیان اینکه مذاکراتی با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از وزارتخانه‌ها برای پیشبرد این طرح انجام شده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان دوره نمایندگی، زمینه ورود طرح به مرحله اجرا فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این طرح افزود: اجرای بندر خشک و مرکز لجستیکی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را کاهش دهد و در تأمین نیازهای استان البرز به اشتغال نقش مؤثری داشته باشد.

مصوبات محمدشهر باید با اعتبار همراه شود

این نماینده مجلس با اشاره به برگزاری نشست‌های میز خدمت و شورای اداری در شهرهای استان البرز گفت: در هفته گذشته نیز نشستی با حضور امام جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار محمدشهر برگزار شد و مسائل و مطالبات این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: مصوبات این نشست‌ها زمانی به نتیجه می‌رسد که علاوه بر واگذاری اختیارات لازم به مسئولان محلی و مدیریت شهری، اعتبارات و بودجه مورد نیاز نیز از سوی استان و کشور تأمین شود.

شیرین‌زاد با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات محمدشهر خاطرنشان کرد: شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با هدایت امام جمعه، محورهای اولویت‌دار را به‌روزرسانی کنند تا موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های گذشته در کنار یکدیگر قرار گیرد و با همکاری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس به مرحله اجرا برسد.

پیگیری مشکلات آب و فاضلاب و ترافیک محمدشهر

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، مشکلات آب و فاضلاب و مسیرهای مواصلاتی را از جمله مسائل مهم محمدشهر برشمرد و گفت: پیگیری‌هایی در وزارت نیرو برای حل مشکلات این حوزه انجام شده و دو موضوع در این زمینه در دست پیگیری است.

وی ابراز امیدواری کرد که اقدامات مربوط به این بخش‌ها تا پایان سال یا اوایل سال آینده به مرحله عملیاتی برسد.

شیرین‌زاد همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مسیرهای مواصلاتی و احداث کمربندی برای کاهش ترافیک منطقه تأکید کرد و خواستار مشخص شدن اولویت‌های مدیریت شهری و پیگیری مصوبات قبلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی شد.

زمان برگزاری انتخابات شوراها به ملاحظات امنیتی وابسته است

این نماینده مجلس درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: در مکاتبات و هماهنگی‌های انجام‌شده میان هیئت مرکزی نظارت مجلس و ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور، بر برگزاری انتخابات در آبان‌ماه تأکید شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط امنیتی و تهدیدهای مطرح‌شده، تعیین تاریخ دقیق انتخابات با ملاحظاتی همراه شده و باید شرایط لازم برای تصمیم‌گیری نهایی فراهم شود.

شیرین‌زاد با بیان اینکه مقدمات اجرایی انتخابات در حال آماده‌سازی است، اظهار کرد: تجهیزات و صندوق‌های رأی، امکانات مورد نیاز و آموزش عوامل برگزارکننده در دستور کار قرار گرفته است و پس از مشخص شدن تاریخ نهایی، امکان برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات فراهم خواهد بود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، ساماندهی وضعیت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی را از مطالبات بخشی از شهروندان دانست و گفت: رسیدگی به این موضوع باید با انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم دنبال شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس و برگزاری نشست‌هایی با دستگاه‌های مسئول افزود: دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند و مردم نیز با طرح مستمر مطالبات و همراهی با برنامه‌های قانونی، در تحقق این هدف نقش داشته باشند.

شیرین‌زاد با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات پراکنده تصریح کرد: ساماندهی این حوزه نیازمند انسجام، هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک میان دستگاه‌های مسئول است.

انتقاد از افزایش هزینه‌ها در شرایط دشوار معیشتی

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، از تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد، اما گفت: بخشی از مشکلات موجود به عملکرد و کم‌کاری برخی دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و نمی‌توان از این مسائل چشم‌پوشی کرد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها اظهار کرد: در شرایطی که از مردم انتظار می‌رود با وضعیت موجود همراهی و تحمل بیشتری داشته باشند، دولت نیز باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ملاحظات معیشتی را در نظر بگیرد.

شیرین‌زاد با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ریلی و اینترنت، خواستار توجه بیشتر دولت به شرایط اقتصادی مردم شد و تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد نشود.

وی همچنین با اشاره به درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، بر ضرورت تدبیر بیشتر در مدیریت منابع و هزینه‌ها تأکید کرد.

آمادگی دفاعی کشور در برابر تهدیدهای احتمالی

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال حمله مجدد دشمن به ایران گفت: برخی اخبار و ارزیابی‌ها از احتمال اقدام نظامی جدید حکایت دارد، اما به گفته وی، اختلاف‌نظرهایی میان طرف‌های مقابل درباره پیامدهای چنین اقدامی وجود دارد.

شیرین‌زاد با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های نظامی، امنیتی و مدیریتی کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آمادگی دارند.

وی با اشاره به آنچه پیشرفت‌های نظامی کشور در حوزه تجهیزات آفندی و پدافندی خواند، گفت: تجهیزات پیشرفته‌ای متناسب با شرایط جنگی و با اتکا به طراحی و دانش بومی تولید شده است.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور افزود: در صورت هرگونه تعرض جدید به ایران، نیروهای کشور برای دفاع از سرزمین و مردم آمادگی دارند.

شیرین‌زاد: مجلس در شرایط امنیتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد

شیرین‌زاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی گفت: مجلس به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما تهدیدهای امنیتی بر روند برگزاری برخی جلسات اثر گذاشته است.

وی با اشاره به حوادث امنیتی هفته گذشته اظهار کرد: در جریان جلسات غیرعلنی مجلس، به دلیل تهدیدهای امنیتی، نمایندگان سه بار ناچار شدند جلسات را نیمه‌تمام رها کنند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر ضرورت توجه به تصمیمات مراجع قانونی و حفظ انسجام در مدیریت شرایط تأکید کرد.