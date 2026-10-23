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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

لیگ کشتی فرنگی؛

برد قاطع فرنگی‌کاران سپاهان مقابل نفت و گاز زاگرس

برد قاطع فرنگی‌کاران سپاهان مقابل نفت و گاز زاگرس

در هفته دوم رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی تیم فولاد مبارکه سپاهان مقابل نفت و گاز زاگرس پیروز میدان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در گروه B، امروز ۱ آبان‌ماه به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

در این مسابقه تیم فولاد مبارکه سپاهان توانست با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس به برتری دست پیدا کند.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۵ – ابوالفضل جهانگیری ۰

۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی ۸ – علیرضا امیری ۲

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳ – علی حاجیوند ۱

۶۷ کیلوگرم: میثم دلخانی ۳ – حسین اسفندیاری ۱

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان ۱ – علی دارابی ۲

۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد ۲ – امید جانبازی ۰

۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۱ – رسول گرمسیری ۱

۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۱ – محمد ارجمند ۱

۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۵ – حمیدرضا بادکان ۷

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر ۲ – ابوالفضل حاجی وندی ۱


کد مطلب 6987287
سیده فرزانه شریفی

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