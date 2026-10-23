به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه B، امروز ۱ آبانماه به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.
در این مسابقه تیم فولاد مبارکه سپاهان توانست با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس به برتری دست پیدا کند.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۵ – ابوالفضل جهانگیری ۰
۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی ۸ – علیرضا امیری ۲
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳ – علی حاجیوند ۱
۶۷ کیلوگرم: میثم دلخانی ۳ – حسین اسفندیاری ۱
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان ۱ – علی دارابی ۲
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد ۲ – امید جانبازی ۰
۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۱ – رسول گرمسیری ۱
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۱ – محمد ارجمند ۱
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۵ – حمیدرضا بادکان ۷
۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر ۲ – ابوالفضل حاجی وندی ۱
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