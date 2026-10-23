استقلال تا مرز شکست رفت و برگشت؛ اتفاق عجیب روی پنالتی چادرملو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و استقلال در هفته دهم لیگ برتر امروز جمعه اول آبان و با قضاوت بیژن حیدری از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید نصیری یزد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. یاسر آسانی برای استقلال و رضا محمودآبادی برای چادرملو در این بازی گلزنی کردند.



شروع متعادل دو تیم



در ۱۵ دقیقه ابتدایی این دیدار، موقعیت خاصی روی دروازه‌های دو تیم ایجاد نشد و توپ بیشتر در میانه میدان در گردش بود تا دروازه‌بان‌های دو تیم خطری را احساس نکنند.



در دقیقه ۱۷، بازیکنان چادرملو حمله‌ای را روی دروازه استقلال ترتیب دادند. در محوطه جریمه، هنگامی که توپ در آستانه رسیدن به بازیکن چادرملو بود، روزبه چشمی با تکل خود مانع از رسیدن توپ به او شد. بازیکنان چادرملو اعتقاد به اعلام پنالتی داشتند، اما داور پس از بررسی صحنه با کمک سیستم کمک‌داور ویدیویی (VAR)، دستور به ادامه بازی داد.



آسانی باز هم برای استقلال گل زد



در دقیقه ۲۸، استقلال از سمت چپ به سمت دروازه چادرملو حمله کرد. پس از حرکت زیبای روزبه چشمی، توپ به اسماعیل قلی‌زاده رسید و او با نفوذ به محوطه جریمه چادرملو، توپ را به سعید سحرخیزان پاس داد تا این بازیکن به‌راحتی گل نخست استقلال را به ثمر برساند.



دو دقیقه بعد، استقلالی‌ها فرصت داشتند اختلاف را به دو گل افزایش دهند، اما ضربه سعید سحرخیزان را مدافع چادرملو از روی خط دروازه دور کرد تا دروازه این تیم برای دومین بار باز نشود.



آفساید مانع از گلزنی سحرخیزان شد



در دقیقه ۳۷، روی پاس زیبای یاسر آسانی، توپ در محوطه جریمه به سعید سحرخیزان رسید و این بازیکن موفق شد برای دومین بار دروازه چادرملو را باز کند، اما داور به دلیل اعلام آفساید، گل استقلال را مردود اعلام کرد.

شروع خوب استقلال در نیمه دوم

در دقیقه ۵۰، شوت اسماعیل قلی‌زاده به شکل خطرناکی از کنار دروازه چادرملو به بیرون رفت تا استقلال فرصت رسیدن به گل را از دست بدهد.

محمودآبادی بازی را به تساوی کشاند



در دقیقه ۵۴، رضا محمودآبادی موفق شد با شوتی زیبا از داخل محوطه جریمه استقلال، دروازه آبی‌پوشان را باز کند تا حساب کار یک بر یک شود.



دو دقیقه بعد، بازیکنان استقلال در یک ضدحمله فرصت داشتند گل دوم خود را به ثمر برسانند، اما ضربات یاسر آسانی و سعید سحرخیزان با واکنش مدافعان و دروازه‌بان چادرملو مهار شد.



در دقیقه ۶۰، استقلال بار دیگر روی دروازه چادرملو خطرساز شد. پس از ارسال توپ به محوطه جریمه، رستم آشورماتوف با ضربه سر دروازه حریف را هدف گرفت، اما دروازه‌بان چادرملو با واکنشی زیبا مانع از ورود توپ به دروازه شد.

پنالتی چادرملو گل و رد شد!



در دقیقه ۶۹، در حالی که بازیکن چادرملو قصد نفوذ به محوطه جریمه استقلال را داشت، عارف آقاسی با تکل خود او را سرنگون کرد. داور پس از بازبینی صحنه با کمک سیستم کمک‌داور ویدیویی (VAR)، به سود چادرملو اعلام پنالتی کرد.



در دقیقه ۷۲، تورس پشت توپ ایستاد و موفق شد از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال را باز کند تا چادرملو با نتیجه دو بر یک از حریف خود پیش بیفتد.



اما در دقیقه ۷۷، در شرایطی که بازیکنان چادرملو گل دوم خود را جشن گرفته بودند، داور پس از بازبینی مجدد صحنه و به دلیل تخلف تورس در اجرای ضربه پنالتی، گل را مردود اعلام کرد تا نتیجه مسابقه بار دیگر یک بر یک شود.

پس از این موضوع کادرفنی چادرملو اعتراض شدیدی به داور بازی کردند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. استقلال با کسب یک امتیاز این بازی ۲۰ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس و تراکتور در رده سوم ایستاد و چادرملو با ۱۳ امتیاز در رده دهم قرار گرفت.