لیگ برتر هندبال مردان؛ صدرنشینی استقلال با پیروزی در هفته دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج دیدار باقیمانده از هفته دوم سی‌ و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز جمعه ۱ آبان برگزار شد و تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، استقلال کازرون، مقاومت شهرداری تبریز و نیروی زمینی ارتش مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. دیدار نفت و گاز گچساران و سپاهان نوین اصفهان نیز با تساوی به پایان رسید.

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در نخستین میزبانی خود در فصل جاری، از هپکو اراک پذیرایی کرد. طلایی‌پوشان که در نیمه نخست با برتری دو گله به رختکن رفتند، در ادامه نیز عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشتند و در نهایت با نتیجه ۳۴-۲۶ به پیروزی رسیدند. سپاهان با کسب این دو امتیاز، چهار امتیازی شد و هپکو اراک در نخستین دیدار خود در لیگ سی‌ و نهم از کسب امتیاز بازماند.

حساس‌ترین دیدار هفته در کرمان برگزار شد که استقلال کازرون، مدافع عنوان قهرمانی، مهمان مس کرمان، نایب قهرمان فصل قبل بود. دو تیم در دیداری نزدیک و پایاپای رقابت جذابی را به نمایش گذاشتند، اما در نهایت شاگردان صادق شاه‌نشین با ایجاد فاصله در نتیجه و برتری ۳۰-۲۵، دو امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کردند. استقلال کازرون با این پیروزی چهار امتیازی شد و مس کرمان نیز با دو امتیاز به کار خود ادامه خواهد داد.

در گچساران، تیم نفت و گاز این شهر میزبان سپاهان نوین اصفهان بود. شاگردان محسن طاهری که در هفته نخست شکست خورده بودند، شروع بهتری داشتند و با برتری ۱۶-۱۱ در نیمه نخست، راهی رختکن شدند. در نیمه دوم اما نفت و گاز گچساران با نمایشی حساب‌شده به بازی برگشت و در نهایت دو تیم به تساوی ۲۳ -۲۳ رضایت دادند تا امتیازات این دیدار تقسیم شود.

در دیگر دیدار این هفته، مقاومت شهرداری تبریز میزبان پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب بود. هر دو تیم که هفته نخست را با شکست پشت سر گذاشته بودند، برای کسب نخستین پیروزی خود به میدان رفتند. نیمه نخست این مسابقه با برتری تیم مهمان همراه بود، اما تبریزی‌ها در نیمه دوم ورق را برگرداندند و با نتیجه ۲۳-۲۰ به پیروزی رسیدند تا اولین برد خود در فصل جاری لیگ برتر را جشن بگیرند.

آخرین دیدار هفته دوم نیز در امیدیه میان تیم‌های نفت امیدیه و نیروی زمینی ارتش برگزار شد. نیروی زمینی که در هفته قبل به پیروزی رسیده بود، پس از واگذاری نیمه اول به میزبان، در نیمه دوم عملکرد متفاوتی ارائه کرد و در دیداری نزدیک با نتیجه ۲۶-۲۵ به برتری رسید تا دومین پیروزی خود در فصل جاری را ثبت کند.

نتایج کامل هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵

میدکوفرآور زرند ۲۱ - نام‌آوران مشهد ۱۹

جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵

مس کرمان ۲۵- استقلال کازرون ۳۰

نفت و گاز گچساران ۲۳- سپاهان نوین اصفهان ۲۳

نفت امیدیه ۲۵- نیروی زمینی ارتش ۲۶

مقاومت شهرداری تبریز ۲۳- پرواز هوانیروز ۲۰

فولاد مبارکه سپاهان ۳۴- هپکو اراک ۲۶

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان هفته دوم به صورت زیر است:

۱- استقلال کازرون، ۴ امتیاز

۲- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ۴ امتیاز

۳- نیروی زمینی ارتش، ۴ امتیاز

۴- نفت و گاز گچساران، ۳ امتیاز

۵.-مس کرمان، ۲ امتیاز

۶-مقاومت شهرداری تبریز، ۲ امتیاز

۷- میدکوفرآور زرند، ۲ امتیاز

۸- سپاهان نوین اصفهان، ۱ امتیاز

۹- نام‌آوران مشهد، بدون امتیاز

۱۰- هپکو اراک، بدون امتیاز

۱۱- پرواز هوانیروز، بدون امتیاز

۱۲- نفت امیدیه، بدون امتیاز