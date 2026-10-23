واکنش فدراسیون فوتبال به پنالتی رد شده در بازی استقلال و چادرملو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بیژن حیدری داور الیت فوتبال کشور که امروز جمعه قضاوت بازی چادرملو و استقلال تهران در هفته دهم لیگ برتر را بر عهده داشت، قانون صریح را درباره نحوه پنالتی زدن اجرا کرد.



دانیال مرادی با اشاره به تصمیم داور این مسابقه گفت: آقای حیدری با استقاده از تکنولوژی داور ویدئویی در دقیقه ۷۲ خطای بازیکن استقلال روی چادرملو را بازبینی و به درستی تشخیص خطای پنالتی داد. داور مسابقه نیز سپس پنالتی را به درستی اجرا کرد تا زننده ضربه پشت توپ بایستد و ضربه را بزند. با توجه به اینکه توپ گل شد داور مسابقه به درستی از اتاق VAR کمک گرفت که به او هشدار خطای زننده پنالتی (illegal feniting) داد.



رئیس دپارتمان داوری تأکید کرد: داور مسابقه نیز طبق قانون به بازبینی ضربه پنالتی پرداخت و این تخلف را اعلام کرد که طبق قانون به زننده ضربه هم کارت زرد تعلق گرفت.