  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

برخورد قاطع با رانندگان پرخطر و اصلاح نقاط حادثه‌خیز اهواز

برخورد قاطع با رانندگان پرخطر و اصلاح نقاط حادثه‌خیز اهواز

اهواز - دادستان مرکز خوزستان گفت: ۵۸ نقطه حادثه‌خیز اهواز باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود و با رانندگان پرخطر، ناوگان دارای اضافه‌بار و متخلفان ترافیکی برخورد قاطع قانونی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز جمعه در نشست پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز رانندگی با حضور فواد نگراوی معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان، پلیس راهور و مدیران اجرایی افزود: سرعت غیرمجاز و نقص روشنایی از عوامل اصلی تصادفات است و ارتقای ایمنی ترافیک نیازمند هماهنگی میان‌بخشی و اقدام فوری دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به ضرورت رفع خطر از نقاط حادثه‌خیز تصریح کرد: خودروهای دارای اضافه‌بار توقیف خواهند شد و با صنایع و واحدهای تولیدی که در ایجاد اضافه‌بار کامیون‌ها نقش دارند نیز برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

دادستان مرکز خوزستان، پایش مستمر جاده‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند را از ضروریات برشمرد و اظهار کرد: مصوبات این نشست برای دستگاه‌های متولی لازم‌الاجراست و با مدیران مستنکف برخورد قانونی خواهد شد.

فواد نگراوی معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان نیز در این نشست بیان کرد: کامیون‌ها و وانت‌بارهای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز علاوه بر توقیف، با مجازات‌های بازدارنده روبه‌رو می‌شوند.

کد مطلب 6987304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها