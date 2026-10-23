به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز جمعه در نشست پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز رانندگی با حضور فواد نگراوی معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان، پلیس راهور و مدیران اجرایی افزود: سرعت غیرمجاز و نقص روشنایی از عوامل اصلی تصادفات است و ارتقای ایمنی ترافیک نیازمند هماهنگی میان‌بخشی و اقدام فوری دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به ضرورت رفع خطر از نقاط حادثه‌خیز تصریح کرد: خودروهای دارای اضافه‌بار توقیف خواهند شد و با صنایع و واحدهای تولیدی که در ایجاد اضافه‌بار کامیون‌ها نقش دارند نیز برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

دادستان مرکز خوزستان، پایش مستمر جاده‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند را از ضروریات برشمرد و اظهار کرد: مصوبات این نشست برای دستگاه‌های متولی لازم‌الاجراست و با مدیران مستنکف برخورد قانونی خواهد شد.

فواد نگراوی معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان نیز در این نشست بیان کرد: کامیون‌ها و وانت‌بارهای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز علاوه بر توقیف، با مجازات‌های بازدارنده روبه‌رو می‌شوند.