کارشناس داوری: بازیکن چادرملو اشتباه کرد و تصمیم داور درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و چادرملو در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امروز جمعه اول آبان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.



در نیمه دوم این مسابقه، بیژن حیدری داور دیدار، به سود چادرملو اعلام پنالتی کرد و تورس موفق شد دروازه حبیب فرعباسی را باز کند، اما حیدری پس از بازبینی صحنه اجرای ضربه پنالتی با کمک سیستم کمک‌داور ویدیویی (VAR)، گل چادرملو را مردود اعلام کرد تا بازی با همان نتیجه یک بر یک به پایان برسد.



نوذر رودنیل کارشناس داوری فوتبال، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این صحنه اظهار کرد: داور تصمیم درستی گرفت و مطابق با قانون عمل کرد. بازیکن چادرملو در اجرای ضربه پنالتی دو مکث داشت و گل او به همین دلیل مردود اعلام شد. داور تصمیم درستی گرفت.



وی در رابطه با سایر صحنه‌های این مسابقه نیز گفت: داور مشکل دیگری نداشت و در سایر صحنه‌ها تصمیم‌های درستی گرفت.