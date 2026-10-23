ادعای آلمان درباره آمادگی تروئیکای اروپایی برای مذاکره با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر امور خارجه آلمان مدعی شد که سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه آماده مذاکره با ایران هستند.

بر اساس این گزارش،‌ وزیر خارجه آلمان در این خصوص گفت: آماده‌ایم به همراه فرانسه و انگلیس با ایران مذاکره کنیم تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم.

یوهان وادفول افزود: تحت هیچ شرایطی نباید دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه آغاز شود و حل‌وفصل این مناقشه از طریق نظامی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

وی هشدار داد که در صورت بروز درگیری، نه تنها منطقه، بلکه اقتصاد جهانی و شهروندان اروپایی نیز متحمل صدمات سنگینی خواهند شد.

ادعاهای وزیر آلمانی در حالی است که تجربه نشان داده کشورهای اروپایی در خصوص تعامل با ایران از خود اراده مستقل ندارند و همیشه از سیاست های خصمانه آمریکا پیروی کرده اند.