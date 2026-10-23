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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

رگبارهای پراکنده و هوای خنک‌تر در پیش‌بینی پنج‌روزه تهران

رگبارهای پراکنده و هوای خنک‌تر در پیش‌بینی پنج‌روزه تهران

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از پیش‌بینی کاهش تدریجی دمای هوا طی پنج روز آینده خبر داد و اعلام کرد که در ارتفاعات استان تا روز دوشنبه احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی روزهای آینده اظهار کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران طی پنج روز آینده کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۵۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ افزود: تا روز دوشنبه در برخی مناطق استان تهران، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات مناطق شمالی، در بعضی ساعات رشد ابر و وقوع رگبار باران و گاهی رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در ادامه اعلام کرد که طی این مدت، روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6987319

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