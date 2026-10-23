حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی روزهای آینده اظهار کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران طی پنج روز آینده کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۵۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ افزود: تا روز دوشنبه در برخی مناطق استان تهران، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات مناطق شمالی، در بعضی ساعات رشد ابر و وقوع رگبار باران و گاهی رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در ادامه اعلام کرد که طی این مدت، روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.