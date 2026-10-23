به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در واکنش به گزافه‌گویی‌های سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: جنگ روانی‌ و تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو بیش از قدرت، بوی استیصال می‌دهد.

وی افزود: ایران نقاط ضعف دشمن را می‌شناسد و غافلگیری‌های میدانی و اهرم نفت و انرژی می‌تواند معادلات را برهم بزند.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب در بخش پایانی پیام خود یادآور شده است: در این منطقه ملتی می‌ماند که هزاران سال در آن سکونت داشته و رژیم صهیونی صرفاً می‌تواند روی «نبودن» خود فکر کند.