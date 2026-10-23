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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

مخبر: جنگ روانی‌ ترامپ و نتانیاهو بوی استیصال می‌دهد

مخبر: جنگ روانی‌ ترامپ و نتانیاهو بوی استیصال می‌دهد

دستیار رهبر انقلاب با انتشار پستی نوشت: جنگ روانی‌ و تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو بیش از قدرت، بوی استیصال می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در واکنش به گزافه‌گویی‌های سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: جنگ روانی‌ و تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو بیش از قدرت، بوی استیصال می‌دهد.

وی افزود: ایران نقاط ضعف دشمن را می‌شناسد و غافلگیری‌های میدانی و اهرم نفت و انرژی می‌تواند معادلات را برهم بزند.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب در بخش پایانی پیام خود یادآور شده است: در این منطقه ملتی می‌ماند که هزاران سال در آن سکونت داشته و رژیم صهیونی صرفاً می‌تواند روی «نبودن» خود فکر کند.

مخبر: جنگ روانی‌ ترامپ و نتانیاهو بوی استیصال می‌دهد

کد مطلب 6987323

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