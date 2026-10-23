بزرگداشت پدر شهید سپهبد موسوی با حضور مردم و مسئولان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم و بزرگداشت مرحوم حاج سید احمد موسوی، از مبارزان دوران انقلاب اسلامی و پدر شهید والامقام امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، در حسینیه امام خامنه‌ای واقع در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر (ع) قم برگزار شد.



این آیین با حضور جمعی از مردم، فرماندهان نظامی و مسئولان استانی همراه بود و حاضران با شرکت در مراسم یادبود، یاد و خاطره مرحوم حاج سید احمد موسوی را گرامی داشتند.



در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی از اساتید حوزه علمیه به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره ابعاد شخصیتی مرحوم موسوی و ویژگی‌های اخلاقی و مبارزاتی پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی سخن گفت.



همچنین علی مالکی‌نژاد، از مداحان اهل‌بیت (ع)، با مرثیه‌سرایی و مداحی در سوگ آن مرحوم، فضای مراسم را با حال‌وهوای معنوی همراه کرد.



این مراسم در حسینیه امام خامنه‌ای گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر (ع) برگزار شد و اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی در آن حضور یافتند.

