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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

اختلال پروازها در فرودگاه الدمام عربستان

اختلال پروازها در فرودگاه الدمام عربستان

همزمان با اختلال پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد الدمام در شرق عربستان، چند هواپیما در حریم هوایی این شهر سرگردان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، داده‌های سایت ردیابی پروازهای «فلایت‌رادار» حاکی از اختلال و توقف‌های مکرر در ناوبری هوایی فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر الدمام عربستان است.

بر اساس داده های فلایت رادار، ۵ هواپیما در حریم هوایی الدمام در شرق عربستان سعودی سردرگم شده و نمی توانند در فرودگاه ملک فهد فرود بیایند.

رسانه های عبری هم در تازه ترین اخبار مربوط به تشدید تنش های نظامی در یمن اعلام کردند که شامگاه امروز جمعه موشک هایی از یمن به سمت مواضع دشمن سعودی و مزدوران آن شلیک شده است.

در خبری دیگر، شرکت هواپیمایی ایندیگو هند اعلام کرد که لغو تمام پروازهای این شرکت از مبدأ و به مقصد ریاض تا ۳۱ اکتبر و از و به الدمام تا ۲۷ اکتبر ادامه دارد.

کد مطلب 6987343

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