به گزارش خبرنگار مهر، خرید یک کالای معیوب همیشه به معنای فریب‌خوردن خریدار نیست؛ گاهی نقص کالا آشکار است، گاهی خریدار با آگاهی از آن معامله می‌کند و گاهی نیز عیب پس از خرید به وجود می‌آید. مسئله زمانی جدی می‌شود که فروشنده از نقصی آگاه باشد که در تصمیم خریدار یا ارزش کالا اثر دارد، اما آن را پنهان کند؛ یا با توصیف‌های خلاف واقع، کالای معمولی را مرغوب و کالای معیوب را سالم جلوه دهد. در چنین وضعیتی، اختلاف تنها بر سر قیمت یا کیفیت نیست؛ اعتماد میان طرفین، صداقت در کسب‌وکار و حق تصمیم‌گیری آگاهانه خریدار نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

در فقه اسلامی، خریدوفروش صرفاً مبادله کالا و پول نیست؛ معامله باید در چارچوب ضوابط شرعی و با رعایت حقوق طرفین انجام شود. از همین رو، پنهان‌کردن عیب، وانمودکردن ویژگی‌های غیرواقعی و فریب‌دادن طرف مقابل، در صورت تحقق شرایط مربوط، می‌تواند ذیل عنوان‌هایی مانند «غش در معامله» و «تدلیس» قرار گیرد و برای خریدار نیز حقوقی ایجاد کند. با این حال، هر نقصی لزوماً مصداق فریب نیست و هر نارضایتی از کیفیت کالا نیز به‌خودی‌خود حق فسخ ایجاد نمی‌کند. شناخت مرز میان عیب عادی، تخلف از تعهد و فریب عمدی، برای فروشندگان و خریداران اهمیت اساسی دارد.

وقتی نقص کالا به مسئله‌ای اخلاقی و شرعی تبدیل می‌شود

در بازار، عیب همیشه به معنای شکستگی یا خرابی آشکار نیست. کالایی ممکن است از نظر ظاهری سالم باشد، اما سابقه تعمیر، افت کیفیت، کاهش عمر مفید یا نقصی فنی داشته باشد که در قیمت و تصمیم خریدار اثر بگذارد. در فروش خودرو، برای مثال، پنهان‌کردن سابقه تصادف یا دست‌کاری کارکردشمار می‌تواند تصویری خلاف واقع از وضعیت وسیله ایجاد کند. در فروش لوازم خانگی، عرضه کالای تعمیرشده به‌عنوان کالای نو یا خودداری از اعلام نقص مهمی که فروشنده از آن اطلاع دارد، نمونه‌هایی از همین مسئله‌اند. در معاملات ساده‌تر نیز ممکن است فروشنده کالای درجه‌دو را با توصیف‌هایی بفروشد که خریدار را به تصور کالای درجه‌یک بیندازد.

البته، میان نقصی که فروشنده از آن آگاه است و عیبی که خود او نیز از آن خبر ندارد، تفاوت وجود دارد. همچنین، میان عیبی که در استفاده معمول از کالا اثری ندارد و نقصی که کارکرد اصلی آن را مختل می‌کند، نمی‌توان بدون توجه به عرف، نوع کالا و توافق طرفین حکم یکسانی صادر کرد. برای تشخیص فریب باید دید فروشنده چه اطلاعاتی داشته، چه چیزی به خریدار گفته یا از گفتنش خودداری کرده، عرف بازار چه انتظاری ایجاد می‌کند و آیا رفتار او در مجموع خریدار را به اشتباه انداخته است یا نه.

در توضیح‌المسائل آیت‌الله سیستانی، پنهان‌کردن عیب کالا در صورتی که خریدار به فروشنده اعتماد داشته باشد که عیب را از او مخفی نمی‌کند، از رفتارهایی شمرده شده که اگر عرفاً غش محسوب شود، حرام است. همچنین بهتر جلوه‌دادن کالا از آنچه واقعاً هست، از مصادیق مطرح‌شده در احکام مربوط به خریدوفروش است.[۱] این بیان نشان می‌دهد که ارزیابی شرعی رفتار فروشنده تنها به جمله‌ای که صریحاً بر زبان آورده محدود نیست؛ گاهی نحوه عرضه کالا، استفاده از اعتماد مشتری یا ایجاد تصویری گمراه‌کننده نیز در داوری نقش دارد.

با این همه، نباید از این حکم نتیجه گرفت که فروشنده موظف است هر ویژگی جزئی یا هر نقص بی‌اهمیتی را که عرفاً در تصمیم خرید اثر ندارد، در هر معامله‌ای به تفصیل شرح دهد. موضوع اصلی، فریب مؤثر و پنهان‌کردن عیبی است که با توجه به شرایط معامله، انتظار متعارف خریدار و ضوابط فقهی، اعلام آن اهمیت دارد. تشخیص مصداق نیز به جزئیات هر معامله و نظر مرجع تقلید مربوط وابسته است.

غش و تدلیس؛ دو مفهوم نزدیک با آثار متفاوت

«غش» در کاربرد فقهی به رفتاری گفته می‌شود که در معامله، طرف مقابل را به شکلی فریبنده با واقعیت کالا یا معامله روبه‌رو می‌کند. این فریب ممکن است با مخلوط‌کردن جنس مرغوب و نامرغوب، تغییر ظاهر کالا، پنهان‌کردن نقص یا عرضه آن در وضعیتی رخ دهد که عیب دیده نشود. برای مثال، اگر فروشنده پوششی به کار ببرد که نقص مهم کالا را پنهان کند، یا محصولی را با ویژگی‌هایی معرفی کند که در واقع ندارد، مسئله فقط ضعف کیفیت نیست؛ شیوه عرضه ممکن است خریدار را درباره حقیقت موضوع معامله گمراه کرده باشد.

«تدلیس» نیز به رفتار فریبنده‌ای اشاره دارد که موجب شود طرف مقابل مال یا معامله را بهتر از واقع تصور کند و بر پایه آن تصمیم بگیرد. در عمل، این دو عنوان ممکن است در یک رفتار جمع شوند، اما نباید آن‌ها را در همه موارد کاملاً مترادف دانست. غش در احکام معاملات بیشتر ناظر به فریب در عرضه و معامله کالا است؛ تدلیس نیز در مباحث فقهی، از جمله در شمار اسباب ایجاد حق فسخ در برخی معاملات، بررسی می‌شود. آثار دقیق هر عنوان به نوع معامله، چگونگی فریب و شرایط مقرر در فقه بستگی دارد.

برای روشن‌شدن تفاوت، فرض کنیم فروشنده یک تلفن همراه کارکرده را با ذکر صریح وضعیت آن عرضه می‌کند و خریدار نیز با آگاهی از سابقه تعمیر، آن را می‌خرد. در این حالت، صرف وجود سابقه تعمیر به معنای فریب نیست. اما اگر فروشنده همان گوشی را به‌عنوان کالای کاملاً نو معرفی کند یا با آگاهی از نقصی مهم، به‌گونه‌ای رفتار کند که خریدار آن را سالم بپندارد، ارزیابی شرعی معامله تغییر می‌کند. در مثال دیگری، اگر خریدار از ابتدا کالایی را با قیمت پایین‌تر و با اطلاع از نقص مشخصی بخرد، نمی‌تواند صرفاً به دلیل همان نقص اعلام‌شده ادعا کند که فریب خورده است؛ هرچند وجود عیب دیگری که اعلام نشده، ممکن است موضوع را تغییر دهد.

در نتیجه، قصد فریب، آگاهی از وضعیت کالا، نحوه معرفی آن و میزان اثر نقص در تصمیم خریدار، همگی در تحلیل مسئله اهمیت دارند. نباید هر ادعای نادرستی را بدون بررسی، تدلیس فقهی دانست؛ همان‌طور که نباید نبود یک دروغ صریح را برای نفی هر نوع فریب کافی شمرد.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که اگر خریدار پس از معامله متوجه عیب شود، چه حقی دارد؟ در فقه معاملات، «خیار عیب» از جمله حقوقی است که در شرایط معین برای طرف معامله ایجاد می‌شود. مقصود از خیار، اختیار فسخ معامله است؛ یعنی شخصی که حق خیار دارد، می‌تواند با رعایت شرایط آن، معامله را برهم بزند. در کنار آن، در برخی وضعیت‌ها امکان مطالبه «ارش» نیز مطرح می‌شود؛ ارش به جبران مالی تفاوت ارزش کالای سالم و معیوب گفته می‌شود.

در گذشته، بسیاری از معاملات بر پایه شناخت شخصی و اعتماد به اعتبار بازاریان انجام می‌شد. امروز بخش بزرگی از خریدوفروش از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی و آگهی‌های آنلاین صورت می‌گیرد؛ جایی که خریدار ممکن است کالا را پیش از خرید از نزدیک نبیند و تصمیم خود را بر اساس چند عکس، توضیح کوتاه یا ادعای فروشنده بگیرد. در این فضا، احتمال ایجاد تصور نادرست از کیفیت کالا افزایش می‌یابد؛ برای نمونه، استفاده از تصاویر غیرواقعی، حذف نشانه‌های خرابی از عکس‌ها، معرفی کالای دست‌دوم به‌عنوان نو یا ادعای اصالت بدون پشتوانه می‌تواند اعتماد خریدار را تحت تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، استفاده از تصویر تبلیغاتی یا ارائه توضیح مختصر به‌خودی‌خود فریب نیست. معیار، مجموعه اطلاعاتی است که فروشنده ارائه می‌کند و برداشتی است که به‌طور متعارف برای خریدار ایجاد می‌شود. اگر عکس صرفاً برای نمایش کلی محصول باشد و وضعیت واقعی کالا نیز به‌روشنی اعلام شود، موضوع با حالتی که عکس برای پنهان‌کردن عیب یا القای ویژگی خلاف واقع به کار می‌رود، تفاوت دارد. فروشندگان آنلاین می‌توانند با ذکر دقیق وضعیت کالا، اعلام سابقه تعمیر، توضیح محدودیت‌های محصول و نگهداری مستندات معامله، از بروز بسیاری از اختلاف‌ها جلوگیری کنند.

خریداران نیز بهتر است در خریدهای مهم، توصیف‌های تبلیغاتی را با اطلاعات قراردادی اشتباه نگیرند، درباره ویژگی‌های اساسی کالا پرسش کنند و رسیدها، پیام‌ها و مشخصات اعلام‌شده را نگه دارند. البته این توصیه‌ها نباید بهانه‌ای برای انتقال بار فریب به دوش خریدار شود. مسئولیت هر طرف باید بر اساس رفتار خودش سنجیده شود؛ هوشیاری خریدار جایگزین صداقت فروشنده نیست.



منابع

[۱] سیستانی، سید علی حسینی. «احکام خرید و فروش»، توضیح‌المسائل. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله سیستانی.https://www.sistani.org/persian/book/۵۰/۸۲/