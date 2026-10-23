به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در مراسم عزاداری ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد علی بن ابیطالب (ع) روستای مال‌قائد شهرستان گناوه، با تسلیت این ایام و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، و با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه رهبر شهید امت ، به تبیین جایگاه آن حضرت صدیقه اطهر (س) و حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) پرداخت.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه حضور در مجالس عزاداری حضرت زهرا (س) از نعمت‌های بزرگ الهی است، اظهار کرد: محبت و ولایت حضرت فاطمه زهرا (س) سرمایه ارزشمندی برای جامعه اسلامی است و باید قدر این نعمت را بدانیم و خدا را شاکریم بار دیگر فاطمیه دیگری را درک کردیم و در مجلس عزای صدیقه طاهره (س) حضور یافتیم.

چرا مزار حضرت زهرا (س) مخفی ماند؟

امام جمعه گناوه با اشاره به دفن شبانه و مخفیانه حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: یکی از پرسش‌های مهم تاریخی این است که چگونه دختر پیامبر اکرم (ص) کوثر و پاره تن آن حضرت و مادر یازده امام معصوم ، در جامعه‌ای که مردم آن مسلمان و اهل قبله بودند و نماز می‌خواندند، شبانه به خاک سپرده شد و محل مزار ایشان تا امروز به‌طور قطعی مشخص نیست.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: مخفی ماندن مزار حضرت زهرا (س) و وصیت آن حضرت درباره نحوه تشییع و دفن ایشان، پرسشی تاریخی است که باید در کنار حوادث پس از رحلت پیامبر (ص) مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: امام خمینی (ره) شخصیت بی نظیر جهان اسلام با وجود جایگاه والای علمی و معرفتی خود، در بیان عظمت شخصیت حضرت زهرا (س) اظهار عجز می‌کرد و بر اساس روایتی از مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی ، از ارتباط جبرئیل با آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) سخن گفته است و می فرماید بالاترین فضیلت از فضائل حضرت زهرا (س) به نظر من رفت و آمد جبرئیل بعد از ارتحال پیغمبر(ص) بر حضرت زهرا است .



امام جمعه گناوه با اشاره به موضوع مصحف فاطمه (س) تصریح کرد: امام خمینی (ره) بر اساس این روایت شیخ کلینی می فرماید جبرئیل در نزول بر حضرت زهرا (س) حوادث آینده ای که بنا بود صورت بگیرد از سوی خداوند برای حضرت زهرا (س) بیان می‌کرد و توسط امیرالمؤمنین علی (ع) کتابت و نوشته شد و به مصحف فاطمه (س) شهرت یافت؛ این مصحف قرآن دیگری نیست، بلکه مجموعه‌ای از این پیام ها است.

میدان‌داری منافقان؛ نخستین عامل انحراف از ولایت



حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به اهمیت خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) خاطرنشان کرد: این خطبه تنها درباره موضوع فدک نیست، بلکه بخش مهمی از معارف اسلامی، توحید، نبوت، علل احکام و همچنین عوامل انحراف جامعه پس از رحلت پیامبر (ص) را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید خطبه فدکیه بیشتر در محافل علمی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد، گفت: حضرت زهرا (س) در این خطبه به عواملی اشاره می‌کند که زمینه فاصله گرفتن مسلمانان از مسیر امامت و ولایت را فراهم کرد.

وی گفت: حضرت صدیقه اطهر(س) در خطبه فدکیه چند عامل کلیدی را برای انحراف مسلمانان از مسیر امامت و ولایت بیان فرموده است.

امام جمعه گناوه، با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) میدان‌داری منافقان پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) را یکی از عوامل انحراف مسلمانان از مسیر امامت و ولایت بیان فرموده است ، افزود: منافقانی که در دوران حیات پیامبر (ص) امکان اظهار آشکار مواضع خود و کفر درونی خود را نداشتند، پس از رحلت و شهادت ایشان فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی پیدا کردند.

وی با اشاره به نقش مهاجران و انصار در شکل‌گیری جامعه اسلامی اظهار کرد: مهاجران و انصار در سال‌های نخست اسلام خدمات فراوانی به دین کردند و در سخت‌ترین شرایط از یکدیگر حمایت داشتند؛ با این حال، اختلاف‌ها و رقابت‌های سیاسی پس از رحلت پیامبر (ص) زمینه‌ساز تحولات مهمی در جامعه اسلامی شد و از مسیر امامت و ولایت جدا شدند.

کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و فاصله گرفتن از امامت

حجت الاسلام رکنی حسینی، دومین عامل کلیدی مهم انحراف جامعه اسلامی از دیدگاه حضرت زهرا (س) را کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و جایگزین شدن معیارهای جاهلی بیان کرد و افزود: هنگامی که ارزش‌های دینی در جامعه تضعیف شود، زمینه برای اختلاف، رقابت‌های نادرست و فاصله گرفتن از مسیر حق فراهم می‌شود و مسیر امامت و ولایت تغییر می کند.

وی با اشاره به حوادث سقیفه بنی‌ساعده پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) گفت: در آن مقطع، اختلاف‌ها و رقابت‌ها بر سر جانشینی پیامبر (ص) شدت گرفت و موضوع خلافت در شرایطی مطرح شد که جامعه اسلامی هنوز در سوگ رحلت پیامبر خود بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: هر گاه ارزش های دینی در جامعه کمرنگ شود مسیر اسلام و ولایت و امامت هم تغییر می کند و منحرف می شود.

امام جمعه گناوه با تأکید بر نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت افزود: آن حضرت با حضور در صحنه و گفت‌وگو با مهاجران و انصار، برای روشن شدن حقایق و اتمام حجت تلاش کرد و در دفاع از امیرالمؤمنین علی (ع) و مسیر امامت ایستادگی کرد و شهیده راه امامت و ولایت است.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت و امامت، الگویی ماندگار برای مسلمانان است و ولایت پذیری از ویژگی های برجسته آن حضرت است و لذا شناخت سیره و خطبه‌های آن حضرت می‌تواند در فهم درست تاریخ اسلام و مسئولیت‌های دینی و اجتماعی مؤثر باشد.

تأکید بر توسل به حضرت زهرا (س)



حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به بیان بخش‌هایی از رنج‌ها و مصائب امیرالمؤمنین علی (ع) پس از شهادت همسرش حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت.

وی با اشاره به روایت‌های مربوط به وداع امیرالمؤمنین (ع) با پیکر مطهر حضرت زهرا (س) و دفن شبانه آن حضرت، بر ضرورت شناخت ابعاد مظلومیت خاندان پیامبر (ص) تأکید کرد.

امام جمعه گناوه در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ملت ایران، ابراز امیدواری کرد به برکت توسل به حضرت فاطمه زهرا (س)، کشور از آسیب‌ها و تهدیدها مصون بماند و ملت ایران با حفظ وحدت و پایبندی به ارزش‌های دینی، مسیر پیشرفت و سربلندی را ادامه دهد.

در این مراسم شرکت کنندگان در سوگ شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س) به عزاداری و سوگواری پرداختند.