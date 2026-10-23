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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

مرد ۵۰ ساله در محدوده قلعه بابک بر اثر ایست قلبی جان باخت

مرد ۵۰ ساله در محدوده قلعه بابک بر اثر ایست قلبی جان باخت

کلیبر- رئیس جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی، از پایان عملیات چهارساعته امدادگران برای انتقال پیکر مردی ۵۰ ساله از مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی محدوده قلعه بابک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: ساعت ۱۱:۲۳ امرووز اول آبان‌ماه، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر بیهوشی مردی حدوداً ۵۰ ساله در محدوده قلعه بابک، تیم امدادی پایگاه یادمان شهید سلیمانی (قلعه‌درسی) به محل اعزام شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این فرد بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داده است و امدادگران برای انتقال پیکر او از مسیرهای دشوار و صعب‌العبور کوهستانی وارد عمل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: عملیات انتقال پیکر با همکاری عوامل اورژانس و مردم محلی انجام شد و پس از حدود چهار ساعت تلاش، ساعت ۱۶ روز جمعه به پایان رسید.

جودی خاطرنشان کرد: در پایان این عملیات، پیکر فرد متوفی به عوامل ذی‌صلاح تحویل داده شد.

کد مطلب 6987358

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