محسن فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰ امشب جمعه، وقوع حریق در یک کارگاه پرس و محل دپوی ضایعات در ابتدای جاده مرزیجران از طریق سامانه ۱۲۵ به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی گزارش شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۴۰ با خودروهای اطفای حریق ۱۴۱ و ۱۴۲ و همچنین نیروهای عملیاتی ایستگاه ۲۲۰ با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک با اشاره به گستردگی حریق و حجم بالای ضایعات انباشته‌شده در محل، تصریح کرد: گروه‌های عملیاتی آتش‌نشانی با حضور به‌موقع در صحنه، عملیات اطفای حریق را با هدف مهار آتش، جلوگیری از پیشروی شعله‌ها به بخش‌های دیگر کارگاه و پیشگیری از سرایت آن به محدوده‌های مجاور آغاز کردند.

فضلی با بیان اینکه این حادثه هیچگونه مصدومی نداشت، افزود: در این عملیات نفس‌گیر، نیروهای عملیاتی با به‌کارگیری تجهیزات تخصصی اطفایی موفق شدند آتش را به طور کامل کنترل کرده و محل حادثه را ایمن‌سازی کنند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک ضمن تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، به صاحبان کارگاه‌ها و مراکز نگهداری ضایعات تاکید کرد: انتظار است از انباشت بیش از حد مواد قابل اشتعال در محیط‌های سرپوشیده و روباز خودداری کرده و ضایعات را با رعایت فاصله ایمن از منابع حرارتی، تجهیزات برقی و سایر عوامل خطرآفرین نگهداری کنند.