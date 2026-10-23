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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

تصادف سانتافه و پراید در محور اهواز- خرمشهر ۲ کشته داد

تصادف سانتافه و پراید در محور اهواز- خرمشهر ۲ کشته داد

اهواز - مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: تصادف دو دستگاه خودروی سانتافه و پراید در کیلومتر ۵۰ محور اهواز-خرمشهر دو کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

مهران احمدی بلوطکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تصادف ساعت ۱۷:۵۷ جمعه اول آبان‌ماه رخ داد که متأسفانه در پی آن یک زن ۵۷ ساله و یک مرد ۵۹ ساله جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به مصدومیت یک مرد ۴۰ ساله در این حادثه تصریح کرد: مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: کوچک‌ترین بی‌احتیاطی در محورهای پرتردد استان خوزستان می‌تواند به بهای جان انسان‌ها تمام شود و خانواده‌هایی را داغدار کند.

کد مطلب 6987364

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