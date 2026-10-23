به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، عصر جمعه در دریدار با استاندار کرمان گفت: استان کرمان در تابستان از نظر تأمین برق جزو استان‌های برتر کشور بود و با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش نیروگاهی، توانست برق مورد نیاز را به‌خوبی تأمین کند.

وی با اشاره به طرح‌های نیروگاهی صنایع، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، افزود: نیروگاه گازی گل‌گهر تا اردیبهشت‌ماه وارد مدار می‌شود و یک واحد بخار نیز در این مجموعه در دست اجراست.

وی ادامه داد: همچنین دو نیروگاه خاتون‌آباد در حال تکمیل بوده و نیروگاه بوتیا نیز با اجرای طرحی مؤثر، ظرفیت قابل‌توجهی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد کرده است.

رجبی‌مشهدی، گفت: اتفاق خوب در استان کرمان در حوزه نیروگاه خورشیدی اجرا شده و تا پایان سال صنایع استان ۵۰۰ مگاوات را اجرایی خواهند کرد

وی از مجوز تعویض لامپ‌های خیابان و بلوارها در راستای صرفه‌جویی انرژی خبر داد و افزود: توزیع برق در استان کرمان به خوبی عمل کرده و کمترین دغدغه را داریم‌.

استاندار کرمان نیز در این دیدار از عدم اتصال به شبکه برق برخی روستاهای دارای جمعیت استان در جنوب کرمان نام برد و خواستار تسریع در برق‌رسانی به این مناطق شد.

محمدعلی طالبی، خواستار پاسخ سریع و مثبت توانیر در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها شد و گفت: توجیه‌پذیر نیست، استانی که بیش از مصرف خود تولید برق دارد، برخی از واحدهای آن با مشکل تامین برق مواجه باشند.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های خورشیدی، استان کرمان بالاترین مجوزها را در کشور دارد، اما در پروژه‌های در دست اجرا رتبه چهارم است که علت آن در اتصال به شبکه است و باید سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی، توجه به شرایط استان کرمان در مدیریت مصرف برق از جمله چاه‌های کشاورزی، تعرفه مناطق گرمسیری و حمایت از طرح‌های نیروگاهی صنایع را مطرح کرد.

استاندار کرمان با اشاره به تفاهم‌نامه آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان، اعلام کرد: بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده، آبرسانی به تمامی این روستاها تا پایان سال ۱۴۰۷ به انجام می‌رسد.