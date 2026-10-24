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۲ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۸

۴ واحد صنفی متخلف پلمب شد؛ صدور اخطاریه برای ۱۸ واحد در کاشان

۴ واحد صنفی متخلف پلمب شد؛ صدور اخطاریه برای ۱۸ واحد در کاشان

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از اجرای طرح تشدید نظارتی بر اصناف در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این طرح، چهار واحد صنفی متخلف پلمب و برای ۱۸ واحد دیگر اخطاریه پلمب صادر شد.

سرهنگ حسین اردلانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر اصناف، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان کاشان از ۶۷ واحد صنفی بازدید به عمل آوردند.

وی تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، چهار واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب شد و برای ۱۸ واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، صیانت از حقوق شهروندان و ایجاد نظم و انضباط در بازار است.

وی بر تداوم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6987390

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