ترامپ: از ادعای «باراک» درباره حمله به ایران اطلاع ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، دونالد ترامپ از ادعای تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه درباره احتمال بسیار بالای حمله به ایران در تعطیلات آخر هفته اظهار بی‌اطلاعی کرد.

ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگار که «سفیر آمریکا در ترکیه گفته احتمال بسیار قوی وجود دارد که در پایان این هفته حمله ای علیه ایران صورت گیرد»، گفت: به نظرم او (باراک) فرد تأثیرگذاری است اما من چیزی در این باره نمی دانم.

رسانه‌ها امروز به نقل از تام باراک اعلام کرده بودند که احتمال حمله آمریکا به ایران در تعطیلات آخر هفته قطعا وجود دارد.

باراک همچنین گفت: باید به نحوی موضوع را حل و فصل کنیم، ولی این به معنای تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تغییر سیاست رژیم در ایران است. آمریکا و شخص رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستند.

سفیر آمریکا در ترکیه ادعا کرد: هدف آمریکا و رئیس جمهور ترامپ ایجاد توازن مجدد است؛ به‌گونه‌ای که دیگر گروگانی در کار نباشد، تهدیدی وجود نداشته باشد، جهان به آرامش برسد و نسبت به وضعیت موجود اطمینان حاصل شود.