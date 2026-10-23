https://mehrnews.com/x3dqcX ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ کد مطلب 6987397 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ عزاداری یاسوجیها در دویستوسیوهفتمین قرار شبانه فاطمی یاسوج-مردم ولایتمدار یاسوج در دویستوسیوهفتمین قرار شبانه، در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری پرداختند. دریافت 149 MB کد مطلب 6987397 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد میدان داری رشتیها در قرار ۲۳۷ با توسل به امام زمان(عج) اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اتحاد و همدلی مردم ارومیه در شب ۲۳۷ اجتماع شبانه با حال و هوای فاطمیه قرار شبانه مردم سلماس در شب ۲۳۷ با حال و هوای فاطمی اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود گلستانیها بار دیگر در تجمع شبانه به میدان آمدند برچسبها تجمع مردمی ایام فاطمیه یاسوج
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