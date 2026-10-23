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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

عزاداری یاسوجی‌ها در دویست‌وسی‌وهفتمین قرار شبانه فاطمی

عزاداری یاسوجی‌ها در دویست‌وسی‌وهفتمین قرار شبانه فاطمی

یاسوج-مردم ولایت‌مدار یاسوج در دویست‌وسی‌وهفتمین قرار شبانه، در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6987397

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