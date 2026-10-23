پرداخت ۱۴۰ همت بابت حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین‌ اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، مجموعا به مبلغ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، که از روز بیست‌وهشتم مهر ماه آغاز شده بود،‌ به پایان رسید.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی مهر، از اول هفته آینده و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذی‌نفعان است.