زهرا سیف‌مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در اسلام اظهار کرد: سیره و زندگی آن حضرت، الگویی ارزشمند از ایمان، پاکدامنی، بصیرت و دفاع از حق برای همه مسلمانان است.

وی با بیان اینکه ایام فاطمیه فرصتی برای تبیین آموزه‌های دینی و معارف اهل‌بیت(ع) است، افزود: آشنایی با ابعاد مختلف زندگی و شخصیت حضرت زهرا(س) می‌تواند در تقویت پیوند خانواده‌ها و جامعه با فرهنگ اهل‌بیت(ع) نقش مؤثری داشته باشد.

مسئول پیروان عترت واحد خواهران هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه با اشاره به برگزاری سالانه مراسم عزاداری در ایام شهادت حضرت زهرا(س) گفت: این مراسم با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام آن بانوی بزرگ اسلام و تبیین سیره و آموزه‌های ایشان برگزار می‌شود.

سیف مظهری با اعلام جزئیات برنامه امسال تصریح کرد: مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به مدت پنج روز، از شنبه دوم تا چهارشنبه ششم آبان‌ماه، هر روز ساعت ۱۵ در گلزار شهدای آستانه‌اشرفیه برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه بیان کرد: مجالس سوگواری حضرت زهرا(س) علاوه بر زنده نگه‌داشتن یاد و نام ایشان، فرصتی برای تأمل در ارزش‌هایی همچون مهربانی، مسئولیت‌پذیری، پایبندی به باورهای دینی و دفاع از حق فراهم می‌کند.

سیف‌مظهری در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال معارف اهل‌بیت(ع) به نسل‌های آینده، از خانواده‌ها و نسل جوان دعوت کرد در این مراسم حضور یابند و با ابعاد مختلف شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا(س) بیشتر آشنا شوند.