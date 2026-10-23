به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر جمعه در جشنواره ورزشکاران شهرستان دیلم که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور هیئت‌ها و فعالان رشته‌های مختلف ورزشی در ساحل شهر دیلم برگزار شد، اظهار کرد: ورزش یکی از مؤثرترین ابزارها برای ایجاد نشاط و پویایی در جامعه است و گسترش فعالیت‌های ورزشی می‌تواند نقش مهمی در ترویج سبک زندگی سالم و تقویت روحیه همدلی میان شهروندان داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جامعه ورزش شهرستان افزود: حمایت از ورزشکاران، تقویت هیئت‌های ورزشی و فراهم‌کردن زمینه حضور جوانان و نوجوانان در رشته‌های مختلف، زمینه‌ساز شناسایی و پرورش استعدادها و تقویت سرمایه اجتماعی شهرستان است.

فرماندار دیلم همچنین با قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و مسئولان هیئت‌های ورزشی، بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از فعالان ورزشی و گسترش برنامه‌های ورزشی در شهرستان تأکید کرد.

در این جشنواره که با حضور حسن باباحسنی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، و فاضل صالحی‌فرد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم برگزار شد، ورزشکاران رشته‌های مختلف با اجرای برنامه‌های متنوع، توانمندی‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.

هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا ۲ آبان برگزار می‌شود و فرصتی برای ترویج فرهنگ ورزش، توسعه فعالیت‌های بدنی و قدردانی از تلاش ورزشکاران و فعالان این حوزه به شمار می‌رود.