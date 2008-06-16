کشت سیب زمینی در سه هزار هکتار از اراضی خمین آغاز شد

محمد سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه کاهش کاشت این محصول به دلیل کم آبی موجود است، اظهار داشت: نوع محصول سیب زمینی از ارقام مارفونا، آئولا ، پشندی ، آگریا و محلی است.

وی با اشاره به اینکه میزان براشت سیب زمینی در سال گذشته به شش هزار تن رسید بیان داشت: کشت این محصول از نیمه دوم خرداد شروع و تا پایان خرداد ماه ادامه می ‌یابد.

این مسئول یادآور شد: سالانه ‪ ۳۸‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خمین به زیر کشت دایم محصولات زراعی و باغی می ‌رود.

سرلک در ادامه با اشاره به اینکه این شهرستان امسال رتبه دوم کشاورزان نمونه استان مرکزی را کسب کرد، خاطرنشان کرد: از بین ‪ ۵۱‬کشاورز نمونه استانی هفت نفر اهل خمین هستند.

وی ادامه داد: ‬ بیش از 50 درصد از جمعیت ‪ ۱۰۸‬هزار نفری خمین کشاورز هستند.