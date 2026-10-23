جمالی: ورزشکاران در خط مقدم اقتدار ملی و دفاع از میهن قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جمالی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، با اشاره به جایگاه ورزش در اقتدار ملی اظهار کرد: ورزش در دنیای امروز یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی کشورها به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی ایران نیز با سرمایه‌گذاری در این حوزه توانسته است افتخارات ارزشمندی در عرصه‌های بین‌المللی کسب کند.

وی افزود: ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران با تلاش و پشتکار خود زمینه اهتزاز پرچم کشور در میادین جهانی را فراهم کرده‌اند و در کنار افتخارآفرینی ورزشی، نقش مؤثری در تقویت بازدارندگی و اقتدار ملی دارند.

رئیس هیأت تکواندو استان کردستان با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این استان بیان کرد: ورزشکارانی همچون مبین عظیمی و دیگر قهرمانان کردستانی توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف ورزشی افتخارآفرینی کنند و نام ایران را در میادین بین‌المللی مطرح سازند.

جمالی ادامه داد: ورزشکاران در کنار فعالیت‌های حرفه‌ای خود، در عرصه‌های اجتماعی نیز مسئولیت دارند و در شرایطی که دفاع از کشور ضروری باشد، همچون دیگر اقشار جامعه برای صیانت از میهن و تمامیت ارضی ایران آماده ایفای نقش هستند.

یاد و خاطره شهدای ورزشکار؛ الگوی نسل جوان

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار اظهار کرد: شهدای ورزشکار نشان دادند که روحیه پهلوانی و مسئولیت‌پذیری تنها به میدان مسابقه محدود نمی‌شود و ورزشکاران می‌توانند در حساس‌ترین شرایط نیز برای دفاع از کشور و آرمان‌های خود پیشگام باشند.

رئیس هیأت تکواندو استان کردستان با اشاره به شهدایی از رشته‌های مختلف ورزشی، از جمله کشتی، تکواندو و والیبال، افزود: این شهدا با گذشتن از ارزشمندترین سرمایه خود، یعنی جانشان، الگویی ماندگار از ایثار و فداکاری برای نسل جوان به یادگار گذاشتند.

جمالی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل جوانان عنوان کرد: نسل جوان و ورزشکار کشور با وجود تحریم‌ها، تهدیدها و دشواری‌های مختلف، توانسته است در عرصه‌های گوناگون علمی، ورزشی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند و در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مسئولان باید با تسهیل امور مربوط به اشتغال، ازدواج و دیگر نیازهای جوانان، زمینه فعالیت و پیشرفت آنان را فراهم کنند تا استعدادهای این نسل در مسیر سازندگی و پیشرفت کشور به بهترین شکل شکوفا شود.

جامعه ورزش بر آرمان‌های انقلاب پایبند است

رئیس هیأت تکواندو استان کردستان در پایان با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش به ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران این حوزه گفت: جامعه ورزش استان بر آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند است و با تلاش مستمر، تمرین‌های دشوار و حضور در رقابت‌های مختلف، برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تلاش می‌کند.

جمالی خاطرنشان کرد: حمایت و تسهیل‌گری مسئولان می‌تواند مسیر موفقیت جوانان ورزشکار را هموارتر کند و زمینه دستیابی آنان به افتخارات بیشتر را فراهم آورد.