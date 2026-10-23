دستگاهای اجرایی با آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی جمعه شب در جلسه هماهنگی مدیریت بحران در سلماس با تاکید بر ضرورت آمادگی برای هرگونه بحران گفت: همه امکانات استان برای لایروبی رودخانه‌ها و پاکسازی مسیل‌ها به کار گرفته می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید با آمادگی کامل، برای مقابله با حوادث احتمالی اقدام کنند.

وی با قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریت بحران شهرستان سلماس در جریان سیلاب اخیر، بر ضرورت تقویت آمادگی دستگاه‌های امدادی، رسیدگی به آسیب‌ دیدگان و اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

رحمانی با اشاره به حضور میدانی فرماندار سلماس و فعالیت اعضای ستاد مدیریت بحران از نخستین ساعات وقوع حادثه اظهار کرد: مردم باید احساس کنند که مسئولان در کنار آنها هستند و مشکلات و رنج‌های آنان را درک می‌کنند؛ از این رو، حضور به‌موقع مدیران و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در شرایط بحرانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به خدمات روان‌شناختی ارائه‌شده به آسیب‌دیدگان افزود: اقدام بهزیستی در استقرار نیروهای متخصص برای حمایت روانی از افراد متأثر از حادثه، اقدامی ارزشمند بود و نشان داد که در مدیریت بحران، رسیدگی به ابعاد روانی حوادث نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

لزوم به‌ روزرسانی تجهیزات امدادی و عملیاتی آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم به‌ روزرسانی تجهیزات امدادی و عملیاتی استان تصریح کرد: امکانات و اقلام امداد و نجات باید به‌صورت مستمر ارزیابی شوند و دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل در صحنه حوادث حضور یابند؛ چرا که مدیریت صحیح دقایق نخست حادثه و انجام به‌موقع وظایف دستگاه‌ها در کاهش خسارات و نجات آسیب‌دیدگان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رحمانی همچنین از اجرای پویش «رود روان» با هدف جلب مشارکت عمومی در پاکسازی مسیرهای عبور آب خبر داد و گفت: پاکسازی مسیل‌ها و مجاری آب در محدوده منازل و مناطق مسکونی باید به اقدامی مستمر تبدیل شود تا با باز نگه داشتن مسیر جریان آب، احتمال وقوع سیلاب و خسارات ناشی از آن کاهش یابد.

ضرورت اطلاع‌ رسانی دقیق و به‌موقع در شرایط بحرانی

وی اطلاع ‌رسانی دقیق و به‌موقع در شرایط بحرانی را از دیگر الزامات مدیریت حوادث دانست و افزود: اطلاع‌رسانی مسئولانه و سریع، ضمن آگاه‌سازی مردم، موجب انعکاس درست اقدامات نیروهای امدادی و جلوگیری از انتشار اخبار خلاف واقع می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های عمرانی شهرستان سلماس اشاره کرد و گفت: برای اجرای پل محور سلماس - تسوج اعتبار در نظر گرفته شده و پروژه زیرگذر سه‌راهی شکریازی و بیمارستان جدید سلماس نیز در دست اجراست.

رحمانی با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر این طرح‌ها از سوی فرماندار سلماس، خواستار ارائه گزارش منظم از روند اجرای پروژه‌ها و رسیدگی به مسائل شهرستان شد.

در این جلسه آخرین وضعیت روستاهای سیل‌زده، خسارات وارده و اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای امدادرسانی و بازگشت شرایط به وضعیت عادی بررسی شد تا با هماهنگی و بسیج امکانات، روند رسیدگی به مشکلات آسیب‌دیدگان با جدیت دنبال شود.