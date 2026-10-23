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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

آمادگی کامل هلال‌احمر استان بوشهر برای شرایط اضطراری

آمادگی کامل هلال‌احمر استان بوشهر برای شرایط اضطراری

بوشهر - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی برای مقابله با شرایط جنگی و حوادث طبیعی خبر داد و گفت: ۱۲ خودروی جدید به ناوگان امدادی استان افزوده شده است.

احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروها و پایگاه‌های امدادی استان در آمادگی کامل قرار دارند و تجهیزات لازم برای مقابله با سیلاب و حوادث احتمالی نیز تأمین شده است.

وی افزود: با حمایت منابع ملی و استانی و پیگیری مسئولان، تجهیزات امدادی ویژه‌ای در اختیار استان قرار گرفته و مناطق مختلف از جمله عسلویه و خارگ از این امکانات بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر همچنین از بهره‌برداری سه پروژه امدادی از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: احداث پایگاه جاده‌ای در شهرستان دشتی و پایگاه امداد و نجات دریایی دلوار نیز با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6987438

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