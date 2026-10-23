به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان فرماندار سمنان شامگاه آدینه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهدای ورزشکار زاوغان هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی، افتتاح این مجموعه را گامی ارزشمند در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهر سمنان دانست و گفت: این سالن در یکی از مناطق کم‌برخوردار شهر احداث شده و می‌تواند بخشی از نیازهای ورزشی جوانان و نوجوانان این منطقه را برطرف کند.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی سالن ورزشی شهدای ورزشکار زاوغان از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، اما کمبود اعتبارات، تکمیل و بهره‌برداری از آن را به تأخیر انداخت. خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، همراهی مدیران و تأمین اعتبارات از محل ظرفیت‌های استانی و ملی، این مجموعه امروز به بهره‌برداری رسید.

صمیمیان با بیان اینکه این سالن در زمینی به مساحت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است، افزود: این مجموعه برای برگزاری رشته‌های ورزشی توپی از جمله فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال طراحی شده و می‌تواند بخش مهمی از نیازهای ورزشی جوانان و نوجوانان منطقه زاوغان را تأمین کند.

وی درباره اعتبار و ارزش این پروژه نیز گفت: اعتبار اعلام‌شده برای اجرای این طرح حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است، اما با احتساب قیمت‌های روز، ارزش این مجموعه به حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.

فرماندار سمنان توسعه فضاهای ورزشی را عاملی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: جوانان امروز با چالش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، از جمله تأثیرات فضای مجازی و رسانه‌های گوناگون، مواجه هستند و فراهم کردن بستر مناسب برای ورزش و فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند به حضور سازنده‌تر آنان در جامعه کمک کند.

صمیمیان با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به توسعه ورزش اظهار داشت: بهره‌مندی از امکانات ورزشی نباید صرفاً به جوانان محدود شود، بلکه همه گروه‌های سنی و افرادی که به این امکانات نیاز دارند، باید امکان استفاده از چنین ظرفیت‌هایی را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برخورداری برخی دستگاه‌های دولتی از سالن‌های ورزشی مناسب خاطرنشان کرد: با هماهنگی فرمانداری و اداره ورزش و جوانان می‌توان از این امکانات برای استفاده عموم مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، بهره‌برداری بهینه کرد.