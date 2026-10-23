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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

لفاظی و ادعای ترامپ درباره احتمال اجرای عملیات نظامی علیه ایران

لفاظی و ادعای ترامپ درباره احتمال اجرای عملیات نظامی علیه ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی تند و تحریک‌آمیز، ضمن ادعای شکست نظامی و اقتصادی ایران، از احتمال اجرای عملیات‌ نظامی جدید علیه تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ در آخرین اظهارات خود، با ادعای پیروزی در برابر ایران، تأکید کرد که واشنگتن برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

وی در این راستا، با تکرار لفاظی‌های بی‌اساس خود مدعی شد : «ما ایران را از نظر نظامی و اقتصادی شکست داده‌ایم و تلاش می‌کنیم اطمینان حاصل کنیم که این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی خود، احتمال اجرای یک مرحله دیگر از عملیات‌های نظامی علیه ایران را مطرح کرد و افزود: «ممکن است عملیات محدود دیگری را اجرا کنیم، مگر آنکه ایران به توافقی با ما دست یابد.»

وی در ادامه، با لحنی تهدیدآمیز، احتمال اجرای عملیات‌های گسترده‌تر را نیز مطرح کرد.

ترامپ همچنین مدعی شد که نفت عبوری از تنگه هرمز امروز از سطح قبل از جنگ فراتر رفته است.

وی درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز ادعا کرد: ما به پایان جنگ روسیه و اوکراین نزدیک شده‌ایم.

کد مطلب 6987441

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