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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

سیل به ۷۸ خانه در روستاهای سلماس خسارت وارد کرد

سیل به ۷۸ خانه در روستاهای سلماس خسارت وارد کرد

ارومیه - معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن آذربایجان غربی از خسارت سیل به ۷۸ واحد مسکونی در پنج روستای شهرستان سلماس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا عبدالله‌زاده در این زمینه اظهار کرد: بارش شدید باران و تگرگ و سرازیرشدن آب‌های جمع‌شده در ارتفاعات به سمت روستاها، موجب بروز خسارت در روستاهای کانیان، مافی‌کندی، شوریک، سیلاب و شکریازی شده است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، ۵۴ واحد در کانیان، ۱۰ واحد در مافی‌کندی و مجموعاً ۱۴ واحد در سه روستای شوریک، شکریازی و سیلاب آسیب‌دیده‌اند و میزان خسارات حدود ۳۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود که بخش عمده خسارات مربوط به آسیب‌های معیشتی و صدمات محدود ساختمانی، از جمله دیوارهای واحدهای مسکونی است.

عبدالله‌زاده همچنین با اشاره به اعلام جمعیت هلال‌احمر مبنی بر جان‌باختن سه نفر در این حادثه، ابراز تأسف کرد.

کد مطلب 6987443

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