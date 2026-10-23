سیل به ۷۸ خانه در روستاهای سلماس خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا عبدالله‌زاده در این زمینه اظهار کرد: بارش شدید باران و تگرگ و سرازیرشدن آب‌های جمع‌شده در ارتفاعات به سمت روستاها، موجب بروز خسارت در روستاهای کانیان، مافی‌کندی، شوریک، سیلاب و شکریازی شده است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، ۵۴ واحد در کانیان، ۱۰ واحد در مافی‌کندی و مجموعاً ۱۴ واحد در سه روستای شوریک، شکریازی و سیلاب آسیب‌دیده‌اند و میزان خسارات حدود ۳۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود که بخش عمده خسارات مربوط به آسیب‌های معیشتی و صدمات محدود ساختمانی، از جمله دیوارهای واحدهای مسکونی است.

عبدالله‌زاده همچنین با اشاره به اعلام جمعیت هلال‌احمر مبنی بر جان‌باختن سه نفر در این حادثه، ابراز تأسف کرد.