به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش، شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری دویست و سی و هفتمین شب تجمع مردم در لنگرود، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی به محضر امام زمان (عج) و ملت ایران اظهار کرد: حفظ روحیه مقاومت، امید و ایستادگی در برابر دشمنان ضرورت دارد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه، با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه تصریح کرد: شما مردمی هستید که ۲۳۷ شب پای دفاع از آرمان‌های انقلاب و کشور ایستاده‌اید. شهدای جنگ تحمیلی سوم و خانواده‌های آنان، حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید قدردان ایثار و فداکاری این عزیزان باشیم.

حضرت زهرا (س)، الگوی بصیرت و دفاع از ولایت

کارشناس مذهبی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در معارف اسلامی گفت: پیامبر اکرم (ص) در روایتی می‌فرمایند که فاطمه پاره‌ای از وجود من است؛ این تعبیر بیانگر پیوند عمیق حضرت زهرا (س) با حقیقت وجودی پیامبر و جایگاه والای ایشان در اسلام است.

اختردانش با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگویی برای دفاع از حق و ولایت است، افزود: شب‌های فاطمیه تنها شب‌های گریه و سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای شناخت مسیر حق، افزایش بصیرت و تجدید عهد با آرمان‌های اهل‌بیت (ع) است. حضرت زهرا (س) در شرایط دشوار، برای دفاع از ولایت ایستادگی کرد و این سیره باید برای نسل‌های امروز و آینده تبیین شود.

وی با تأکید بر نقش مادران در تربیت نسل‌های مؤمن و مقاوم بیان کرد: مادران فاطمی، فرزندانی تربیت کردند که در سخت‌ترین شرایط از دین و سرزمین خود دفاع کردند. فرهنگ عاشورا و فاطمیه، فرهنگ مسئولیت‌پذیری، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم است.

دشمن به دنبال ناامید کردن مردم و تضعیف روحیه مقاومت است

این کارشناس مذهبی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای خود و همراهی جریان‌های داخلی و خارجی، دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست، ناامید کردن مردم از انقلاب اسلامی و دوم، ایجاد ترس و تردید در جامعه.

وی ادامه داد: ملت ایران با فرهنگ عاشورا و مکتب حضرت زهرا (س) تربیت شده و در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند. دشمن تصور می‌کند با شهادت فرماندهان و وارد کردن خسارت می‌تواند اراده ملت را در هم بشکند، درحالی‌که تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است شهادت، موجب تقویت انگیزه و استمرار حرکت در مسیر آرمان‌ها می‌شود.

اختردانش با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب درباره نقش مردم در عبور از بحران‌ها گفت: مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی، با حضور و ایستادگی خود از کشور دفاع می‌کنند. این ملت همان مردمی هستند که در روزهای سخت، مسئولیت تاریخی خود را به‌خوبی شناخته و برای حفظ استقلال و عزت ایران پای کار آمده‌اند.

وی با بیان اینکه تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، تصریح کرد: مسئله، تقابل دو نگاه و دو مسیر است؛ یک طرف به دنبال سلطه و تحمیل اراده خود بر ملت‌هاست و طرف دیگر بر استقلال، عزت و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تأکید دارد. ازاین‌رو، نباید تحولات منطقه و جهان را صرفاً در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی یا تغییر دولت‌ها تحلیل کرد.

ایمان به وعده الهی، پشتوانه ایستادگی ملت ایران

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به نقش ایمان و توکل در پیروزی ملت‌ها گفت: دشمن از امکانات نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای گسترده برخوردار است، اما برخورداری از تجهیزات و قدرت مادی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست. آنچه در معادلات نهایی اهمیت دارد، اراده ملت‌ها، ایمان، مقاومت و توکل به خداوند است.

وی با اشاره به آیه پنجم سوره مبارکه قصص، درباره وعده الهی برای مستضعفان، افزود: خداوند وعده داده است که مستضعفان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهد. این وعده، افق امید و حرکت برای ملت‌هایی است که در برابر ظلم و سلطه ایستادگی می‌کنند.

اختردانش با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و حمایت از کشور اظهار کرد: شهادت رهبران و فرماندهان، ملت ایران را از مسیر خود خارج نمی‌کند. ملت ایران با تکیه بر ایمان، تجربه تاریخی و روحیه مقاومت، راه خود را ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد دشمن با تهدید و عملیات روانی، امید و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

وی در پایان با اشاره به جایگاه فرهنگ فاطمی در حفظ هویت دینی و ملی گفت: همان‌گونه که حضرت زهرا (س) برای دفاع از ولایت و حقیقت ایستادگی کرد، امروز نیز پیروان این مکتب باید با بصیرت، وحدت و مسئولیت‌پذیری، از ولایت، استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع کنند.