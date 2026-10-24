یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر ضرورت توسعه پوشش بیمه‌ای و کاهش هزینه‌های درمان ناباروری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای تشخیص و درمان ناباروری اظهار کرد: هزینه‌های دارو و خدمات کمک‌باروری از جمله موانع اقتصادی پیش روی بسیاری از خانواده‌هاست و می‌تواند دسترسی زوج‌های واجد شرایط، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، به خدمات درمانی را محدود کند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه درمان ناباروری، خواستار ارائه گزارش عملکرد وزارت بهداشت در این زمینه و اتخاذ تدابیر عملی برای پوشش صددرصدی هزینه‌های ضروری درمان ناباروریِ مشمول حمایت شد.

عربی همچنین بر استفاده از ظرفیت بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی و منابع حمایتی قانونی برای کاهش بار مالی درمان ناباروری از دوش خانواده‌ها تأکید کرد.

وی ارائه برنامه‌ای شفاف و زمان‌بندی‌شده برای کاهش پرداخت از جیب خانواده‌ها و تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی درمان ناباروری را از مطالبات مطرح‌شده دانست.

عربی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از فرزندآوری نباید به شعارها و برنامه‌های مناسبتی محدود بماند؛ بلکه کاهش موانع اقتصادی درمان ناباروری و حمایت عملی از خانواده‌ها، گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.