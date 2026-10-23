صدور هشدار زرد سامانه بارشی در آذربایجان غربی؛ باران در راه است

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از فردا شنبه با فعالیت سامانه بارشی جدید در سطح استان، شاهد موج جدید ناپایداری‌ها به شکل رگبار متناوب باران توام با رعد و برق و وزش باد در نواحی شمالی و مرکزی استان خواهیم بود که این ناپایداری‌ها تا اواخر وقت روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: شدت بارش‌ها برای نواحی شمالی استان پیش بینی می‌شود و با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده و ماهیت رگباری بارشها، سیلابی شدن رودخانه و مسیلها، جاری شدن روان آب در سطح معابر عمومی و اختلال در ترددهای شهری و جاده‌ای بسیار محتمل خواهد بود.

قربانپور گفت: توصیه می شود از صعود به ارتفاعات، اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و همچنین سفرهای غیر ضرور در طول فعالیت این سامانه خوددداری گردد. روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده جوی پایدار و بدون بارش پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه خوی با ۱۴.۶ میلیمتر پیشتاز ثبت بارش ها در شبانه روز گذشته بود، افزود: در شبانه روز گذشته و با فعالیت امواج بارشی بیشترین میزان بارش از ایستگاه شهرستان خوی با ۱۴.۶ میلیمتر گزارش شد.

قربانپور اضافه کرد: در شبانه روز گذشته و با ادامه فعالیت امواج بارشی، رگبارهای باران توام با رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط استان رخ داد که بیشترین میزان بارش از ایستگاه شهرستان خوی با ۱۴.۶ میلیمتر گزارش شد.

وی یادآور شد: الگوهای دمایی حاکی از کاهش نسبی دما تا اوایل هفته آینده در سطح استان می‌باشد. در طی شبانه روز گذشته دمای مرکز استان مابین ۸.۲ و ۲۰.۵ درجه سانتیگراد در مقیاس سلسیوس متغیر بود.