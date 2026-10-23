حجت‌الاسلام علی زاهددوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های میز خدمت آدینه، امروز نیز این برنامه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، فرماندار دشتی، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل بانک‌های استان در مصلی شهید امام خامنه ای شهر خورموج برگزار شد که با استقبال مردم همراه بود.

وی افزود: شهروندان در این برنامه، مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های تسهیلات بانکی، درمان، مسکن، ورزش، برق و خدمات‌رسانی با مدیران مربوطه در میان گذاشتند و درخواست‌های آنان به‌صورت مستقیم بررسی شد.

امام جمعه دشتی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مسئولان با مردم بیان کرد: برگزاری میزهای خدمت فرصتی برای طرح بی‌واسطه مشکلات شهروندان و پیگیری مطالبات آنان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

زاهددوست ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی دفتر نهاد امامت جمعه شهرستان دشتی، این برنامه تا پایان سال به‌صورت هفتگی و با حضور مدیران کل دستگاه‌های مرتبط و متناسب با نیازها و مطالبات مردم برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از تداوم این برنامه، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، بررسی مشکلات از نزدیک و فراهم کردن زمینه پیگیری درخواست‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف است.