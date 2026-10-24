بارش باران و رعدوبرق در گلستان؛ احتمال برف در ارتفاعات

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی به استان از امروز شنبه خبر داد و اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تا روز دوشنبه، رگبار و رعدوبرق پراکنده در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت، بیشینه دمای هوا بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

معقولی با اشاره به تغییرات جوی در روز دوشنبه هفته آینده گفت: در این روز، ضمن کاهش دمای هوا، بر گستره و میزان بارش‌ها افزوده می‌شود و انتظار می‌رود بارش در قله‌های مرتفع استان به‌صورت برف باشد.