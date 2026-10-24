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۲ آبان ۱۴۰۵، ۷:۰۰

بارش باران و رعدوبرق در گلستان؛ احتمال برف در ارتفاعات

بارش باران و رعدوبرق در گلستان؛ احتمال برف در ارتفاعات

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: با تقویت بارش‌ها و کاهش دما در روز دوشنبه، احتمال بارش برف در قله‌های مرتفع استان وجود دارد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی به استان از امروز شنبه خبر داد و اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تا روز دوشنبه، رگبار و رعدوبرق پراکنده در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت، بیشینه دمای هوا بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

معقولی با اشاره به تغییرات جوی در روز دوشنبه هفته آینده گفت: در این روز، ضمن کاهش دمای هوا، بر گستره و میزان بارش‌ها افزوده می‌شود و انتظار می‌رود بارش در قله‌های مرتفع استان به‌صورت برف باشد.

کد مطلب 6987473

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