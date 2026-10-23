  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۷

جهش ناگهانی قیمت نفت درپی تهدیدات ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای

جهش ناگهانی قیمت نفت درپی تهدیدات ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای

بهای جهانی نفت خام در پی تهدیدات اخیر دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش درگیری‌های نظامی در منطقه، با جهشی چشمگیر به بالای ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت نفت خام برنت در معاملات روز جمعه با رشدی حدود ۴ درصدی، به ۱۱۷.۳۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت. همزمان، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز به ۱۰۳.۵۷ دلار رسید.

تحلیلگران معتقدند تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران و همچنین تشدید درگیری‌ها در منطقه، از جمله حملات اخیر به زیرساخت‌های عربستان سعودی، از عوامل اصلی این روند صعودی قیمت‌ها است.

درهمین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت بزرگ نفتی آرامکو عربستان سعودی، در پی افزایش تنش‌ها، دستور تخلیه دفاتر خود در ظهران را صادر کرده است.

این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های دریایی و حملات به اهداف استراتژیک در عربستان، نگرانی‌ها در مورد امنیت تأمین انرژی و زنجیره انتقال نفت را در سطح جهانی دوچندان کرده است.

کد مطلب 6987476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها