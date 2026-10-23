به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت نفت خام برنت در معاملات روز جمعه با رشدی حدود ۴ درصدی، به ۱۱۷.۳۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت. همزمان، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز به ۱۰۳.۵۷ دلار رسید.

تحلیلگران معتقدند تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران و همچنین تشدید درگیری‌ها در منطقه، از جمله حملات اخیر به زیرساخت‌های عربستان سعودی، از عوامل اصلی این روند صعودی قیمت‌ها است.

درهمین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت بزرگ نفتی آرامکو عربستان سعودی، در پی افزایش تنش‌ها، دستور تخلیه دفاتر خود در ظهران را صادر کرده است.

این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های دریایی و حملات به اهداف استراتژیک در عربستان، نگرانی‌ها در مورد امنیت تأمین انرژی و زنجیره انتقال نفت را در سطح جهانی دوچندان کرده است.